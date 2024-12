Video: हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था 85 साल का बॉयफ्रेंड, इंफ्लुएंसर वहीं पर करने लगी डांस

Dancing Influencer: टोरंटो की 22 वर्षीय इन्फ्लुएंसर और OnlyFans मॉडल ब्रॉनविन ऑरोरा ने अपने एक अजीबोगरीब टिकटॉक वीडियो के लिए जबरदस्त आलोचनाओं का सामना किया है. इस वीडियो में ब्रॉनविन को अपने 85 वर्षीय बॉयफ्रेंड के अस्पताल के बेड के पास डांस करते हुए देखा गया, जो बीमार और कई मेडिकल डिवाइस से घिरा हुआ था. इस वीडियो का टाइटल था– “लोगों, मुझे वसीयत में हिस्सा मिला, क्या मुझे मशीनें बंद कर देनी चाहिए?”

इन्फ्लुएंसर ने अस्पताल में डांस करके मचाई हंगामा

यह वीडियो बाद में X (पूर्व में ट्विटर) पर भी शेयर किया गया, जिसमें कैप्शन था, "यह वह है जो टिकटॉक लोगों के साथ करता है." जैसे ही यह पोस्ट माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर सामने आई, कई यूजर्स ने ऑरोरा की 'बेहूदी' हरकत पर नाराजगी जताई.

This is what tiktok does to people pic.twitter.com/zRhIvCELYT — Libs of TikTok (@libsoftiktok) December 3, 2024

सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर

इस विवादास्पद वीडियो में ब्रॉनविन को एक ऊर्जा से भरे गाने की धुन पर मुस्कुराते हुए डांस करते हुए दिखाया गया. उन्होंने स्किन रंग की हॉल्टर-नेक टॉप और काले जीन्स पहने थे. वीडियो में उनका बॉयफ्रेंड अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था, और उसे कई मेडिकल डिवाइस से जोड़ा गया था. वह बिस्तर पर लेटे हुए बिना किसी हाव-भाव के उन्हें देख रहे थे. ब्रॉनविन का डांस वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कई लोगों ने इसे बेहद आपत्तिजनक और अनुचित बताया.

दूसरी वीडियो में भी किया गया असंवेदनशील व्यवहार

न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, ब्रॉनविन ने उसी स्थान से एक और वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वह अपने बॉयफ्रेंड के हाथ को चूमने के बाद अचानक से कूदकर 'कीप अप' गाने पर डांस करने लगीं. गाने के बोल थे: "Keep up, I’m too fast, I’m too fast, push my foot up on that pedal, then I’m gone G-g-g-gone, gone, gone."

सोशल मीडिया पर आलोचनाएं

ब्रॉनविन की इस हरकत से कई सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए. एक यूजर ने X पर लिखा, "मैं चाहता हूं कि कोई इस टेक्स्ट को बाद में मिलाकर डाला हो, लेकिन मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उसने उस बूढ़े आदमी के सामने डांस किया और फिर इसे पोस्ट भी किया. वह लड़की खोई हुई लग रही है."

कई अन्य ने इस व्यवहार को अपरिपक्व और अनुचित बताया. एक अन्य यूजर ने लिखा, "यह वह स्थिति है जब बच्चे अपने साथियों और इंटरनेट से पाले जाते हैं, न कि बड़ों द्वारा. ध्यान आकर्षित करने के लिए हमेशा मूर्खों जैसा बर्ताव करते रहते हैं." एक व्यक्ति ने कहा, "सोशल मीडिया ने एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है."