पेट दर्द होने पर डॉक्टर के पास पहुंचा शख्स, ऑपरेशन करके निकाले 1-1 रुपये के 63 सिक्के; दंग रह गया हर कोई

Rajasthan Bizarre Incident: राजस्थान के जोधपुर में (Rajasthan’s Jodhpur) एक अजीबोगरीब घटना में 36 साल के एक व्यक्ति ने एक रुपये के 63 सिक्कों को खा लिया. इसके बाद 27 जुलाई को उन्हें गंभीर पेट की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था. जांच करने पर डॉक्टरों को उसके पेट में धातु की गांठ मिली. हालांकि, एक एक्स-रे से पता चला कि आदमी ने 1 रुपये के 63 सिक्कों को निगल लिया था.

ऑपरेशन के बाद पेट से निकाले गए सभी सिक्के

एमडीएम अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने दो दिन के ऑपरेशन में एंडोस्कोपिक प्रक्रिया की मदद से एक व्यक्ति के पेट से सिक्के निकाले. मीडिया से बात करते हुए, एचओडी (Gastroenterology) नरेंद्र भार्गव ने कहा कि पेट दर्द की शिकायत पर उनका एक्स-रे करने के बाद पता चला कि डिप्रेशन की स्थिति में 36 वर्षीय पुरुष रोगी ने दो दिनों में 1 रुपये के 63 सिक्के निगल लिए थे.

Around 63 ₹1 coins were removed from the stomach of 36-year-old man in Rajasthan's Jodhpur with the help of an 'endoscopic procedure'. The doctors who removed the coins in a two-day-long operation said the patient swallowed them in a state of depression. pic.twitter.com/tpSt2zSo4a

