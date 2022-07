Shocking: सुहाने मौसम में वीडियो बना रही थी पत्नी, अचानक पति पर आसमान से गिरी बिजली, और फिर...

Lightning viral video: दुनिया में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं. ऐसा ही कुछ अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से सामने आई है, जहां एक इंसान के ऊपर खौफनाक बिजली गिरी और उसकी पत्नि उस वक्त पूरी घटना को वीडियो में कैद कर रही थी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

शख्स के ऊपर गिरी खौफनाक बिजली

दरअसल अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर सफर कर रहा था. तभी अचानक से आकाश से बुरी तरह बिजली गिरी. ऐसा तब हुआ जब ये शख्स हाईवे पर अपना ट्रक लेकर कहीं जा रहा था. बिजली इस शख्स के ट्रक के ऊपर ही गिरी थी. लेकिन अच्छी बात ये रही कि उस शख्स को कुछ नहीं हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आकाशीय बिजली गिरने का ये वीडियो काफी डरावना है.

पत्नी ने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो

जिस वक्त ये शख्स अपना ट्रक लेकर चल रहा था तो पीछे ही सड़क पर उसकी पत्नी भी एक दूसरी गाड़ी में थी. तभी मौसम एकदम से बदल गया और तेज तूफान के साथ बिजली भी चमकने लगी. तभी उस शख्स की पत्नी ने सोचा कि वो इस नजारे का वीडियो अपने फोन में शूट करले. लेकिन तभी आसमान से भयंकर बिजली गिरी. ये बिजली इस महिला के पति के ट्रक पर गिरी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना अमेरिका के फ्लोरिडा की है.

LIGHTNING STRIKE CAUGHT ON VIDEO: On Friday, this lightning strike was so close to a #teamHCSO deputy driving on I-75, that it fried her work car!

Thankfully, no one was hurt.

Let this be a reminder, in a thunderstorm seek shelter. A house, business, or vehicle can save a life. pic.twitter.com/PileMcOCpe

— HCSO (@HCSOSheriff) July 6, 2022