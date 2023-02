लड़की द्वारा प्रपोजल मना करने पर मचा बवाल

इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वायरल वीडियो में एक अधेड़ व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लिए हुए नाबालिग लड़की को उसके बालों से घसीटते हुए देखा जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता ओमकार तिवारी उर्फ मनोज के रूप में पहचाने गए आरोपी की दुकान पर काम करती थी.

This is from #Raipur, #Chhattisgarh.

A 47 year old #OmkarTiwari stabs a 16 year old minor girl & drags her on the road while the public watches it in horror.

The girl who was working for a grocery shop run by Omkar. The girl had quit her job & demanded her money from him. pic.twitter.com/oJBLmkO0AE

