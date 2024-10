बेटी की इस कीमती चीज को मां ने ऐसे संभाला जैसे कोई 'खजाना', इसे पढ़कर आ जाएंगे आंसू

Most Classic Mom: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मां का दिल कितना नाजुक होता है. अपने बच्चों व उनकी चीजों के लिए काफी अटेंटिव होती हैं. वह जैसे अपने बच्चों की केयर करती हैं, वैसे ही उनके सामानों का भी ख्याल रखती है. कुछ ऐसा ही एक दिल छू लेने वाला मामला देखने को मिला, जब एक मां ने अपनी बेटी के एयरपॉड को संभाला. गुरुग्राम में रहने वाली एक लड़की ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उसने बताया कि कैसे एयरपॉड के भूलने पर उसने अपने घर से उसे डिलीवरी सर्विस के जरिए मंगवाया. इस दौरान उसकी मां ने एक डिब्बे में उसे भरकर ऑफिस भेजा. यह देखकर लड़की बेहद ही इमोशनल हो गई.

AirPods भूल गई घर पर तो मां ने किया ऐसा

जब बहार बत्रा नाम की लड़की ऑफिस पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि वह अपना AirPods घर पर भूल गई है. उसके बाद उसने अपनी मां से उन्हें एक डिलीवरी सर्विस के जरिए से भेजने के लिए कहा. बहार बत्रा की मां ने उसे भेजने के लिए कुछ अनोखा तरीका अपनाया, जो अक्सर मां ही कर सकती हैं. उसने AirPods को अपनी बेटी को एक स्टील के डब्बा (कंटेनर) में सुरक्षित भेजने का फैसला किया.

forgot my AirPods at home today and asked mom to send them safely with a delivery guy without him knowing what it is and she packed it in a dabba! IN A DABBA??!! pic.twitter.com/SHV3mqlKkt

— Bahaar Batra (@Bahaarnotbahar) October 1, 2024