ऑटो रिक्शा में बैठकर ब्रिटेन की सड़कों पर घूमा मुंबइया छोरा, Video देख लोग बोले- सही है बीड़ू

Mumbai Student Travels In An Autorickshaw In UK City: भारत के बड़े से लेकर छोटे शहरों में ऑटो का काफी ज्यादा ट्रेंड है और लोग इसी से सफर करना पसंद करते हैं. यह छोटी ऑटो रिक्शा कहीं पर भी जा सकती है. किसी गली-मोहल्ले से लेकर चौड़ी हाईवे वाली सड़कों तक, यह हर जगह पर फिट हो जाती है. इतना ही नहीं, इसकी कीमत कैब से थोड़ी कम होती है जिसकी वजह से लोग ऑटो रिक्शा पर सफर करना पसंद करते हैं. भारत की सड़कों पर हजारों ऑटो रिक्शा को चलते हुए आपने जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी विदेश में ऑटो रिक्शा को किसी विदेशी द्वारा चलाते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखलाते हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर यह कहां का वीडियो है और किसने शूट किया.

ब्रिटेन की सड़कों पर दिखा मुंबइया कल्चर

भारत में ऑटो-रिक्शा ट्रेवेलिंग सबसे कॉमन है और हम में से ज्यादातर लोग अपने ऑफिस, स्कूल और कॉलेज जाने के लिए ऑटो ही लेते हैं. अगर कहीं आस-पास जाना है तो भी ऑटो रिक्शा ही लेते हैं, क्योंकि यह पॉपुलर है और थोड़े सस्ते भी. हालांकि, किसी दूसरे देश में ऑटो-रिक्शा का देखना काफी चौंकाने वाली बात है. हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक ड्राइवर को विदेश में ऑटो-रिक्शा चलाते हुए देखा जा सकता है. उसने अपने तीन पहियों वाले वाहन ऑटो रिक्शा में इंग्लैंड के यॉर्क सिटी में एक स्टूडेंट को सवारी कराई.

ब्रिटेन के ऑटो रिक्शा में मुंबइया छोरा

वीडियो को ऑटो-रिक्शा ड्राइवर द्वारा शेयर किया गया, जिसने अपने इंस्टाग्राम के बायो में लिखा, 'यॉर्क में आया, बॉम्बे से लौटकर'. इंस्टाग्राम पर rickshawala.co.uk नाम के अकाउंट द्वारा वीडियो को शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा, "आज रिक्शा में निकलने का एक अच्छा दिन... @kane___25603 से मिला और उन्हें मुंबई वाइब्स देने के लिए यॉर्क की सैर कराई, जो बहुत अच्छा लगा.' वीडियो में, ड्राइवर को अपने ऑटो रिक्शा में पूरे शहर में ड्राइव करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें एक भारतीय गाना बजाया जा रहा है. इस क्लिप को यॉर्क विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा फिल्माया गया था, जो मूल रूप से मुंबई का रहने वाला है. वीडियो में आप कई ऊंची इमारतों को देख सकते हैं, जबकि कई लोग फुटपाथ पर चल रहे हैं.

