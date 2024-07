ट्रेन में स्टंट करने वाले को अरेस्ट करने गई मुंबई पुलिस, घर पहुंचकर देखा तो नहीं थे उसके हाथ-पैर!

Dangerous Train Stunt Viral: रील ट्रेंड्स के लिए जानलेवा स्टंट करना कोई नई बात नहीं है. इन स्टंट्स को करने के परिणाम कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. इस महीने की शुरुआत में सेवड़ी स्टेशन पर एक हाई-रिस्क स्टंट करने वाले व्यक्ति को याद कीजिए? बाद में मस्जिद स्टेशन पर एक और स्टंट करते समय उसका बायां हाथ और पैर कट गया. सेंट्रल रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने हाल ही में संबंधित व्यक्ति का पता लगाया और उस व्यक्ति के साथ हुई दुखद घटना को देखकर हैरान रह गए.

सेंट्रल रेलवे ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर खतरनाक स्टंट करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी. क्लिप के माध्यम से अधिकारियों ने ऐसे कृत्यों के खतरे पर भी प्रकाश डाला. वडाला निवासी फरहत आजम शेख के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति ने 7 मार्च को बनाए गए अपने स्टंट वीडियो के लिए 14 जुलाई को सभी का ध्यान खींचा था. दिल दहला देने वाली घटना जिसमें उसने अपना हाथ और पैर खो दिया, 14 अप्रैल को हुई जब वह एक और स्टंट करने का प्रयास कर रहा था.

आरपीएफ को इस व्यक्ति के हादसे के बारे में उस पर चल रही जांच के दौरान पता चला, जो रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामले के बाद शुरू हुई थी. वाडल आरपीएफ द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

