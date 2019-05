मुंबई डब्बा वालों ने ब्रिटिश शाही परिवार में जन्में नए मेहमान के लिए भेजा तोहफा, बोले- वह हमारा भी पोता है

नई दिल्लीः हाल ही में ब्रिटिश राजघराने में एक नए मेहमान ने जन्म लिया है. ब्रिटिश की डचेस ऑफ सक्सेस मेगन मर्केल ने बेटे को जन्म दिया है, जिसकी खुशी में मुंबई के डब्बावाला ने भी ब्रिटिश राजघराने के शाही दंपत्ति प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल को बेटा होने पर खुशी जताई है. मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष तलेकर ने ब्रिटिश राजघराने में जन्में नए मेहमान के लिए शाही परिवार को शुभकामनाएं दी हैं और एसोसिएशन की तरफ से ढेरों तोहफे भेजे हैं. सुभाष तलेकर के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स का डब्बा वालों से विशेष संबंध रहा है, जिसके चलते वह राजघराने में नए मेहमान के आने पर बेहद खुश हैं.

सुभाष तलेकर ने बताया कि प्रिंस चार्ल्स उनके दोस्त हैं और वह अब दादा बन गए हैं. इस हिसाब से प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल का बेटा उनका भी पोता हुआ और वह भी दादा बन गए हैं और मराठी संस्कृति में हम अपने पोतों को तोहफे देते हैं. इसके चलते डब्बावालों ने प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल के बेटे आर्ची के लिए कई तोहफे भेजे हैं. उन्होंने आर्ची के लिए तोहफे में चांदी का कड़ा, कमर पट्टा और गले मे पहनने के लिए हनुमान जी का लॉकेट गिफ्ट में भेजा है.

Mumbai's Dabbawalas have sent gifts to Archie,newborn son of Duke&Duchess of Sussex-Prince Harry&Meghan Markle. Dabbawala Assn Spox says, 'Prince Charles is our friend&has become a grandfather,so we've become grandfather too. In Marathi culture we present gifts to our grandchild" pic.twitter.com/1uo5am3naQ

Subhash Talekar, Dabbawala Assn Spox: We purchased gifts - a leg ornament, belly ornament, bangles & necklace. We have added an idol of Lord Hanuman in the necklace He is the symbol of strength and intellect, we want Archie to absorb these characteristics. (11.05.2019) pic.twitter.com/6XFGdjp9JW

— ANI (@ANI) May 13, 2019