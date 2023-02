Viral: नेवी की मेस में मिलती है इतनी सस्ती ब्रांडेड बीयर और व्हिस्की, आंखें चौंधिया देगी मेन्यू की ये तस्वीर

Navy Officers Mess viral photo: शराब के शौकीनों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो, शादी पार्टी हो या दोस्तों के साथ वीकेंड वाली पार्टी उनके लिए ड्रिंक्स के बिना जश्न अधूरा लगता है. कुछ लोग घर पर पीना पसंद करते हैं, तो कुछ बार में जाकर इंजॉय करते हैं. जहां अल्कोहल के महंगे रेट उनके जश्न को फीका कर देते हैं. ऐसे लोग हैपी ऑवर्स का वेट करते हैं. ऐसी मजबूरियों के बीच आजकल सोशल मीडिया पर नेवी मेस का वायरल बिल लोगों के होश उड़ा रहा है. यानी साफ है कि उसमें लिखे रेट पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है.

फौज से जुड़े लोगों को मिलती है भारी छूट

आपको बताते चलें कि बाहर महंगे रेट पर बिकने वाली शराब फौज के अफसरों को बेहद सस्ती कीमत पर मिल जाती है. इसी वजह से नेवी मेस का एक वायरल बिल देख लोगों का दिमाग चकरा रहा है. दरअसल हार्ड ड्रिंक्स का ये बजट फ्रेंडली बिल है ही इतना किफायती कि इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

100 रुपये से कम में ब्रांडेड फ्लेवर

वायरल हो रही इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे अधिकांश शराब की कॉस्टली बोतलों के पैक की कीमत 100 रुपये से भी कम है, जिसे देखकर यूजर्स की आंखें चौंधियां गई हैं. लोग हक्के-बक्के हो कर इसे देखते जा रहे हैं. कई लोग तो ये जानने को बेकरार हैं कि, बाहर ऊंची कीमतों में मिलने वाली शराब इतने कम रेट में कैसे मिल रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस नेवी मेस के बिल को @AnantNoFilter नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'मेरा बेंगलुरू दिमाग तो इन कीमतों को समझ ही नहीं पा रहा है.'

आप भी देखिए पोस्ट और लोगों के रिएक्शन

My Bangalore brain cannot comprehend these prices pic.twitter.com/g9SrzWfcA4

