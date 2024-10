अजगर ने निगला ऐसा जानवर, देखकर गांव वालों ने की मदद लेकिन IFS अधिकारी ने उठाया ये सवाल

Viral News: अजगर को दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है. वे बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं और अपने शिकार को निगलने की क्षमता रखते हैं. अजगर अपने शिकार को जकड़कर उसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं और फिर उसे पूरा निगल जाते हैं. हालांकि, वे आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं. हालांकि वे तभी आक्रामक होते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है.

कहां का है ये वीडियो

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक हरोली गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक विशाल अजगर ने नीलगाय के बच्चे को निगल लिया. जब गांव वालों ने अजगर का पेट फूला हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने अजगर के पेट से नीलगाय के बच्चे को निकालने का प्रयास किया.

क्या है पूरा मामला

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गांव वाले अजगर के पेट को जोर-जोर से दबा रहे हैं ताकि नीलगाय का बच्चा बाहर निकल सके. काफी प्रयासों के बाद, अजगर के मुंह से नीलगाय का बच्चा बाहर निकल आया. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर इस पर बहस छिड़ गई कि क्या इस तरह से प्राकृतिक घटनाओं में हस्तक्षेप करना सही है या नहीं.

वन अधिकारी ने लोगों से क्या पूछा

भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लोगों से पूछा कि क्या इस तरह का हस्तक्षेप सही है. इस पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने कहा कि यह गलत है क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, जबकि अन्य ने कहा कि यह सही था क्योंकि उन्होंने एक जानवर की जान बचाई.

इस घटना ने वन्यजीवों और मानव हस्तक्षेप के बीच के संबंधों पर एक नई बहस को जन्म दिया है. कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं में मानव हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य का मानना है कि जब भी संभव हो, हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए.

