पाकिस्तान: खर्च निकालने के लिए PMO ऑफिस को शादी के वेन्यू की तरह यूज कर रहे हैं इमरान खान

नई दिल्लीः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है. पहले वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान इमरान खान को ट्रोल किया गया है और अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिससे पाकिस्तान के आर्थिक हालातों पर निशाना साधा जा रहा है.

दरअसल, पिछले दिनों इमरान खान ने एक शादी अटेंड की, लेकिन खास बात ये की ये शादी किसी वेडिंग हॉल या पार्टी लॉज में नहीं बल्कि पीएम कार्यालय में आयोजित की गई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिकार चीमा की बेटी अनाम वसीम का निकाह था. 3 अगस्त की बात है. वेन्यू था पीएम हाउस पाकिस्तान.

देखिए शादी का कार्ड

Did the PM serve drinks at this event? Start to turn the lights off at 930? Was he hired to be there and get his pictures taken? Did he offer to drive the groom to the venue? Was he waiting to open the car door when Brigadier sb arrived? So many questions. pic.twitter.com/gXVW5J16im

