Heavy Rainfall: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब सरकार (Punjab Government) ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का फैसला किया है. बता दें कि लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के चारों अधिकारी उत्तर प्रदेश के होशियारपुर जिले में भारी बारिश के बीच सड़क निर्माण करा रहे थे. चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है. ये निर्माण शेरपुर डाको गांव में मूसलाधार बारिश में किया जा रहा था. सरकार ने इस मामले में सख्त कदम उठाया है. बता दें कि इस वीडियो को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया है.

विभाग की कड़ी कार्रवाई

सोशल मीडिया पर आजकल न जाने कितने वीडियोज वायरल (Viral) होते रहते हैं. लेकिन एक वीडियो कुछ अधिकारियों के लिए भारी पड़ गया. वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग ने अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है. इस वीडियो में कुछ मजदूरों को सड़क निर्माण का काम करते हुए देखा जा सकता है. पहले आप भी इस वीडियो (Trending Video) को जरूर देखें...

#WATCH | Four officers of PWD suspended by Punjab government after a video of road construction from Punjab's Hoshiarpur during rainfall goes viral pic.twitter.com/osKT6kMflG

— ANI (@ANI) July 10, 2022