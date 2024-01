आज 'राम' शब्द विश्व का है- Anand Mahindira ने प्राण-प्रतिष्ठा पर सुबह-सुबह लिखी दिल छू लेने वाली बात

Anand Mahindra Post: अयोध्या में लंबे समय से प्रतीक्षित भव्य राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह से पहले सोशल मीडिया उत्साह से गुलजार है. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने भगवान राम पर सोमवार का मोटिवेशन शेयर किया, उन्हें 'एक ऐसा शख्सियत जो धर्म से परे है' कहा. आनंद महिंद्रा ने अपने लिए प्रेरणा का स्रोत भगवान राम को बताया. उन्होंने ट्वीट किया, "राम सिर्फ किसी धर्म से नहीं जुड़े. वो सच्चाई, इन्साफ और दया के प्रतीक हैं. उनके आदर्श आज भी उतने ही ताकतवर हैं जितने सदियों पहले थे. हम सब चाहते हैं राम जैसा राज, जहां बुराई और अन्याय को जगह न हो. इसलिए राम शब्द सिर्फ हिंदुओं का नहीं, पूरी दुनिया का है!"

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट में लिखी दिल छू लने वाली बात

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट को लोगों ने खूब पसंद किया है. ये दिखाता है कि भगवान राम का आदर्श धर्म से ऊपर है, जिससे हर कोई जुड़ाव महसूस करता है. राम मंदिर के 'प्राण-प्रतिष्ठा' समारोह की धूम मची हुई है. ये खास पवित्र अनुष्ठान दोपहर 12:20 बजे शुरू होगा और करीब 1 बजे तक चलने की उम्मीद है. देश भर से करीब 7,000 वीवीआईपी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे, जिनमें अभिनेता, खिलाड़ी, उद्योगपति, राजनेता आदि शामिल हैं. अयोध्या का ये भव्य राम जन्मभूमि मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है. इसकी लंबाई (पूर्व-पश्चिम) 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है. इस मंदिर में 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं.

It won’t surprise you that my #MondayMotivation this morning is the #MaryadaPurushottam Lord Ram.

Because he is a figure that transcends Religion.

No matter what one’s faith, we are all drawn to the concept of a being that is dedicated to living with honour and with strong… pic.twitter.com/MLX4tWYsft

— anand mahindra (@anandmahindra) January 22, 2024