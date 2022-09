School Girl ने 'सामी-सामी' पर कुछ ऐसे किया डांस, देखकर दंग हुई Pushpa की एक्ट्रेस; बोली- मुझे मिलना है इससे

School Girl Saami Saami Dance Video: पिछले साल फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa The Rise) रिलीज हुई थी, लेकिन इसके डायलॉग और गाने आज भी सभी की जुबान पर हैं. जनता पर फिल्म का जिस तरह का प्रभाव पड़ा है, वह अभूतपूर्व है. फिल्म के लिए दीवानगी अभी भी सोशल मीडिया पर जारी है. लोग इसके गानों पर डांस रील बनाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुपरस्टार एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के डायलॉग्स को लिप-सिंक करते हैं. हाल ही के एक वीडियो में, एक छोटी स्कूली बच्ची को 'सामी सामी' (Saami Saami) गाने पर दिल छू लेने वाले डांस मूव्स करते हुए देखा गया.

स्कूली बच्ची ने डांस से जीत लिया एक्ट्रेस का दिल

यह वीडियो किसी स्कूल में डांस रिहर्सल के दौरान का लगता है. बैकग्राउंड में अन्य बच्चे भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीच में क्यूट लड़की ने गाने को लिप-सिंक करके पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस किया. इसके अलावा, वह पूरी तरह से गाने के हुक स्टेप को कॉपी करती हुई नजर आई और अपने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान बनाए रखी. दिल छू लेने वाले वीडियो को पुष्पा फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने शेयर किया है. वह बच्ची के डांस से बेहद ही इम्प्रेस हो गई और कैप्शन में लिखा, 'मेरा दिन बना दिया. मैं इस क्यूट बच्ची से मिलना चाहती हूं. कैसे मिलूं मैं?'

