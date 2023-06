सड़क पर बदतमीजी करने वाले शख्स को दो बहनों ने बेल्ट से पीटा, Video देख लोग बोले- और मारो...

पीछा करने वाली शख्स को बहनों ने सिखाया सबक

चूंकि वह आदमी छोटी लड़की का पीछा करता था, इसलिए उसकी बड़ी बहन भी उसके साथ स्कूल जाने लगी. स्कूल जाते समय, जैसा कि अपेक्षित था, पीछा करने वाले ने उनका पीछा किया. आखिरकार, दोनों बहादुर लड़कियों ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे इस हद तक पीटा कि वह दर्द से सड़क पर लोटने लगा. जैसे ही लोगों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, वह अपना चेहरा ढंकने की कोशिश करता दिखा. आरोपी की पहचान विजय सरकटे के रूप में हुई है. पुलिस ने कहा कि सरकटे पर छेड़छाड़ और पीछा करने के साथ-साथ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

