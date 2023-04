Golden Temple: यह इंडिया नहीं पंजाब है ..इतना कहकर स्वर्ण मंदिर में घुसने से रोक दिया, लड़की के चेहरे पर बना था तिरंगा

दरअसल, हाल ही में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो हाल ही का है जब एक लड़की वहां गई हुई थी. लड़की हरियाणवी लहजे में बातचीत करती हुई सुनाई दे रही है जबकि उसके एक साथ एक और साथी बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है. उस लड़की के सामने एक पगधारी शख्स उसे सख्त लहजे में बहस करता दिख रहा है और उसे अंदर जाने से रोकते हुए भी दिखाई पड़ रहा है.

'यह पंजाब है, इंडिया नहीं है'

वीडियो दिख रहा है कि लड़की अपने हरियाणवी साथी के साथ उस शख्स के पास पहुंचती है और वह उस शख्स से पूछता है कि गुड़िया को जाने से क्यों रोका? तो उसने जवाब दिया कि इसने अपने चेहरे पर तिरंगा बना रखा है इसलिए रोका, यह पंजाब है, इंडिया नहीं है. इंडिया और पंजाब की बात पर लड़की गुस्से में कहती है कि यह क्या बकवास है. इस दौरान लड़की बात करते हुए उसका वीडियो भी बना रही थी.

वीडियो बनाने पर भी चिढ़ गया

इस मामले का वीडियो बनाने पर वह चिढ़ गया और लड़की का मोबाइल छीनने की कोशिश भी कर डाली. यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है. वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया और लोग उचित कार्रवाई की मांग करने लगे. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने इस दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी है.

SGPC ने घटना पर जताया अफसोस

बयान में कहा गया कि स्वर्ण मंदिर गुरु रामदास जी का दरबार है. इसमें किसी भी जाति, धर्म, देश के व्यक्ति को आने से नहीं रोका जाता और ना रोका जा सकता है. लड़की के साथ हुई घटना का अफसोस है. हालांकि इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि रोकने वाला शख्स कौन था. फिलहाल इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Khalistanis taking over Golden Temple!

Woman denied entry to Golden Temple because she had a India flag painted on her face! The man who denied her entry into Golden Temple said this is Punjab, not India @AmitShah pic.twitter.com/bnzUzEqLvM

— JIX5A (@JIX5A) April 17, 2023