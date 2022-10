Snakes: पक्षी ने लिया खतरनाक सांप से पंगा, अपने बच्चों को बचाने के लिए लगा दी जी जान और फिर...

Mother Bird Attack: आपने इंटरनेट पर बहुत से अजब-गजब वीडियोज देखे होंगे. लेकिन इस तरह का वीडियो अपने आप में ही काफी अनोखा है. इस वीडियो में आप एक ऐसा मुकाबला (Competition) होते हुए देख सकते हैं जिसका कोई मेल ही नहीं है. जमीन पर रेंगने वाले सांप (Snake) की आसमान में उड़ने वाले पक्षी (Woodpecker) से भयंकर लड़ाई हो जाती है. इसके पीछे एक मां का अपने बच्चों को बचाने का जज्बा छिपा हुआ है.

सांप ने किया हमला

इस वीडियो में एक सांप को वुडपेकर के बनाए गए घर से निकलते हुए देखा जा सकता है. वुडपेकर लगातार सांप को पेड़ पर बनाए गए घर से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है. पूरा मामला जानने से पहले आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर शेयर किए गए इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

All the forces on this planet, will never beat that of a mothers love.

