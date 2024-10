बेटे ने दिवाली पर मां को दिया iPhone 15, Video में देखने लायक है मां का रिएक्शन

Diwali Gift In Diwali: बेंगलुरु से एक दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां को दिवाली पर एक नया iPhone 15 देकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया. यह घटना तब हुई जब बेटे ने बताया कि उसकी मां पिछले चार सालों से एक पुराना Redmi फोन इस्तेमाल कर रही थीं, जो अब अपने अंतिम दिन देख रहा था. बेटे ने हमेशा अपनी मां को एक नए iPhone का उपहार देने का सपना देखा था, और इस त्योहार के अवसर पर उसने वह सपना साकार कर दिया.

जब उसने बेहद ही सुंदर तरीके से पैक किया हुआ गिफ्ट अपनी मां को दिया, तो उनकी मां को विश्वास ही नहीं हुआ. जैसे ही उन्होंने गिफ्ट खोला, उनका इमोशनल रिएक्शन देखने लायक था. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह तुरंत अपने बेटे का धन्यवाद करती हैं और उसे गले लगाती हैं. इस खास पल को शेयर करते हुए बेटे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैं लगभग रोने ही वाला था. मां पिछले चार सालों से अपने पुराने Redmi फोन का इस्तेमाल कर रही थीं, जो अब अपने अंतिम दिनों में था. इस दिवाली, मैंने उन्हें iPhone 15 देने का फैसला किया. मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि मैं अपनी मां को एक iPhone दे सकूं. आज वो दिन आ गया."

I almost broke into tears!

so mom has been using her old Redmi phone for the past 4 years and it was living its last days...

so, this Diwali, I decided to gift her iPhone 15...

I always prayed for a day when I could gift my mom an iPhone.

that day it today :) pic.twitter.com/kMnh4cPJrL

— Somrat Dutta (@duttasomrattwt) October 29, 2024