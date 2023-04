Uniqe Viral Video: साइकिल का चौकोर पहिया देख पहले उड़ा मजाक, फिर चक्कर खाकर गिर पड़े दर्शक!

साइकिल देख हैरान रह गए लोग

वायरल वीडियो की साइकिल को पहली बार में देखकर लगता है कि आखिर इसे कैसे चलाते हैं. पहली नजर में लोग उसके राइडर का मजाक भी बनाते हैं लेकिन जब राइडर पैडल मारता है और साइकिल आगे बढ़ती है तो लोग हैरान रह जाते हैं. आखिर चौकोर पहिए की साइकिल आगे कैसे बढ़ सकती है. आपको बता दें कि इस साइकिल में पहिया नहीं घूमता बल्कि पहिए के ऊपर लगी रबड़ चारों तरफ घूमती है जिससे साइकिल आगे बढ़ती है.

How The Q created a bike with fully working square wheels (capable of making turns)

[full video: https://t.co/wWdmmzRQY3]pic.twitter.com/bTIWpYvbG1

