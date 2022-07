रात में गाड़ी खड़ी करके गया शख्स, सुबह आकर देखा तो सड़क के अंदर घुसे थे पहिये; उड़ गई सबकी नींद

New Road Is Laid Without Removing His Parked Bike: तमिलनाडु के एक निवासी ने वेल्लोर में अपनी खड़ी मोटरसाइकिल के पहिए बिछाए गए कंक्रीट में फंसने के बाद दंग रह गए. यह घटना गांधी रोड के पास कालीअम्मन कोइल स्ट्रीट पर हुई, जहां वेल्लोर सिटी नगर निगम स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत सड़क बना रहा था. गाड़ी के मालिक एस मुरुगन ने इसे एक दुकान के बाहर सामान्य स्थान पर खड़ा किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मजदूरों ने न तो उन्हें सड़क बिछाने के काम के बारे में सूचित किया और न ही उन्हें बाइक हटाने के लिए कहा.

रातोंरात बन गई नई सड़क, बाइक की हालत हो गई ऐसी

वाहन मालिक ने कहा, 'हम रात 11 बजे तक मौके पर थे लेकिन उन्होंने हमें सूचित नहीं किया. जब मैं सुबह बाइक देखने आया, तो मैं चौंक गया. उन्होंने पास के डिस्चार्ज चैनल को भी बंद कर दिया है. अब बारिश का पानी कैसे निकलेगा?' वेल्लोर निगम आयुक्त अशोक कुमार ने बाद में सड़क का निरीक्षण किया और वाहन को हटाकर पैच अप का काम किया गया. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं.

देखें वीडियो-

मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है ऐसी ही घटना

यह घटना मध्य प्रदेश में खराब तरीके से डिजाइन किए गए स्पीड ब्रेकर के कारण एक कार के फंसने के ठीक एक हफ्ते बाद की है. ट्विटर पर कार के मालिक अभिषेक शर्मा ने स्पीड ब्रेकर पर फंसी अपनी किआ सेल्टोस एसयूवी की एक तस्वीर साझा की. उन्होंने कहा कि कई घंटों तक अपनी कार को ब्रेकर से निकालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ. अंत में, उसके पास इसे टो करवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया एक तस्वीर पोस्ट की थी. उन्होंने लिखा, 'इस स्पीड ब्रेकर को बनाने वाले एक्सिलेंट इंजीनियर को एक बड़ा सलाम. कारें अक्सर इस पर फंस जाती हैं लेकिन प्रशासन चुप रहता है.'