ये कैसा चैलेंज... शख्स की ले ली जान, 350ml व्हिस्की पीने पर 75 हजार रुपये का था इनाम

whiskey drinking challenge tragedy: सोशल मीडिया पर फेमस होने की लत लोगों को ऐसी लगी है कि वे कुछ भी चैलेंज ले रहे हैं. इस लत के कारण अब जान पर भी बन आ रही है. मामला थाईलैंड से जुड़ा हुआ है, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फेमस होने के लिए शराब की पूरी बोतल पीने का चैलेंज ले लिया. मामला यहां तक तो ठीक था, लेकिन शराब की पूरी बोतल गटकने के बाद कुछ ऐसा हुआ, जो किसी के भी रौंगटे खड़े कर देगा. अब यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

थाईलैंड के 21 साल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थानकरन कांती शराब पीते हुए दिखाई दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने एक चैलेंज पूरा करने के लिए व्हिस्की की पूरी बोतल पी ली, लेकिन इसके बाद उनकी तबियत बिगड़ गई. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

यह मामला थाईलैंड का है

यह मामला थाईलैंड का है, जहां एक स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थानाकरन कांथी को शराब पीते हुए देखा गया. थानाकरन एक पार्टी में थे, जहां वह व्हिस्की की छोटी बोतल से जल्दी-जल्दी शराब पी रहे थे. पार्टी में मौजूद लोग उनके इस अजीबोगरीब व्यवहार का वीडियो बनाते हुए देखे गए. इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इस चैलेंज के बाद उनकी जान चली गई, जो एक गंभीर परिणाम था.

An online influencer died from alcohol poisoning after consuming an entire 350ml bottle of alcohol in one go.

Thanakarn "Bank Leicester" Kanthee, known for his rap performances while selling garlands, accepted a dare to drink the entire bottle in exchange for 30,000 baht.

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) December 26, 2024