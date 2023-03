ये लड़ रहे हैं या प्यार कर रहे? इन दो जानवरों का मजेदार वीडियो वायरल..लोग सवाल पूछने लगे

पीछे के दोनों पैरों पर खड़ी

दरअसल, इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने इस वीडियो के बारे में ज्यादा तो नहीं बताया है लेकिन इसे शेयर जरूर किया है. इस वीडियो में देख कर लग रहा है कि दो बड़ी छिपकलियां अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़ी हुई हैं. मजे की बात यह है कि कई यूजर इस जानवर को पहचान भी नहीं पा रहे हैं.

दूर से शूट किया गया हुआ

वे दोनों जानवर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर गले लग रहे हैं और अपने पिछले पैरों पर ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो किसी नदी के किनारे का लग रहा है और इसे दूर से शूट किया गया हुआ लग रहा है. दोनों काफी देर तक एक दूसरे से गले लगते रहे. यह छोटा सा वीडियो है लेकिन जैसे ही शेयर किया गया, वायरल हो गया.

कहां से अचानक आ गया

वीडियो के वायरल होते ही इस पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया. एक यूजर ने कहा कि मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन सा जानवर है और कहां से अचानक आ गया है. वहीं एक अन्य ने कहा कि यह भारत के बाहर का ही लग रहा है. हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि यह कब का है और कहां का है.

Learning to manage conflicts

Early morning scene from IIM Kolkata…

( As received in WA) pic.twitter.com/6jXGYkWQyA

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 1, 2023