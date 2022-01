गांव में घुसकर दो जंगली जानवरों ने मचाया बवंडर, घर के बाहर देखा तो हालत हुई खराब; देखें वायरल Video

Bear Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो जंगली भालू ओडिशा के एक गांव में घुसते दिख रहे हैं और बाद में निवासियों द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना नबरंगपुर जिले के उमरकोट ब्लॉक के बुर्जा गांव की है. रिपोर्ट के अनुसार, एक भालू और उसका बच्चा भोजन की तलाश में गांव में प्रवेश कर गया. गौरतलब है कि गांव एक वन सीमा के पास स्थित है, इसलिए कहा जा रहा है कि भालू भूख के कारण गांव में प्रवेश कर गए. वीडियो में कुत्तों को भालू का पीछा करते और भौंकते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ लोग उन्हें आग से डराते हैं.

ओडिशा के नबरंगपुर जिले के उमरकोट ब्लॉक के एक गांव में भालू को घूमते हुए देखा गया है. बुर्जा गांव से जो खबर आ रही है वह डराने वाली है. गांव उमरकोट शहर के केंद्र से केवल 5 किमी दूर है. गांव में दो भालुओं को दिन के उजाले में बेधड़क घूमते हुए देखा गया है. शुक्र है कि भालू पास के मुतुर्मा वन रेंज में वापस आ गए. इस घटना से ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भालू बिना किसी नुकसान के जंगल में लौट गए. ओडिशा में दो जंगली भालुओं के प्रवेश करने और ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाने का वीडियो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है.

Two wild bear entered into village, #Ummarkot, #Nabrangpur district. People were trying to drive out those wild bear.@DNabarangpur pic.twitter.com/cCSpX7FQRj

