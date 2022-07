घर जाने के लिए शख्स ने बुक की UBER कैब, किराया देख बोला- इससे अच्छा फ्लाइट से चला जाऊं

Uber Cab: भारत में ट्रैफिक हर किसी के लिए एक समस्या है, चाहे आप किसी भी शहर में हों. कैब कंपनियां पीक ऑवर्स के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी कर देती हैं, जिससे लोगों को जेब ढीली करनी पड़ जाती है. बारिश के मौसम में अक्सर आप देखते होंगे कि कैब के रेट्स काफी हाई हो जाते हैं. ऐसे में आप कहीं भी जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है. कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ, जब उसने अपने घर जाने के लिए UBER Cab बुक की. मुंबई का यह शख्स बेहद ही हैरान रह गया, जैसे ही उसने ऐप पर किराया के लिए चौंकाने वाली कीमत देखी.

शख्स रह गया भौचक्का, जब उसने Uber कैब की कीमत देखी

मुंबई निवासी श्रवणकुमार सुवर्णा ने घर जाने के लिए एक कैब बुक किया और जैसे ही उसने किराये की कीमत देखी तो वह दंग रह गया. जैसे कि उसे कोई सदमा लगा हो. 50 किलोमीटर की सफर के लिए किराया 3,000 रुपये से अधिक था.श्रवणकुमार ने ट्विटर पर अपनी आपबीती साझा की. यहां तक कि उन्होंने उबर ऐप के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिसमें कीमतों को दिखाया गया था. उबरगो 3,041 रुपये चार्ज कर रहा था, प्रीमियर का किराया 4,081 रुपये था और एक्सएल 5,159 रुपये का भारी शुल्क लेगा.

Flight to goa is cheaper than my ride home #peakmumbairains pic.twitter.com/r3JLGAwQxc

— Shravankumar Suvarna (@ShravanSuvarna) June 30, 2022