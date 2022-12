बांसुरी बजाते ही दौड़ी चली आती है गाय, कुत्ते भी बैठकर लेते हैं म्यूजिक का आनंद; देखें Video

Cow Dog Reaction On Flute Music: अक्सर हमने यह देखा है कि संगीत का हमेशा लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. संगीत को सुनकर लोग अपने मन को शांत रखने का प्रयास करते हैं. कुछ ऐसे भी है जो मन और शरीर दोनों को शांत करने के लिए म्यूजिक का सहारा लेते हैं. कई स्टडीज से पता चला है कि म्यूजिक पॉवर सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होती है. सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में जानवरों पर भी संगीत के सकारात्मक प्रभावों को देखा जा सकता है. एक शख्स एक कुर्सी पर बैठा होता है और एक बांसुरी पर सुखदायक संगीत बजाता है जबकि वीडियो में उसके बगल में एक गाय भी मौजूद है. इतना ही नहीं, गाय के साथ एक और कुत्ता बैठा हुआ है.

बांसुरी बजाते ही सुनने के लिए आ जाते हैं जानवर

कुल 46 सेकंड के वीडियो में दो जानवरों को बांसुरी संगीत सुनते हुए देखा जा सकता है और म्यूजिक की वजह से दोनों ही जानवर बेहद ही शांत भाव में दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि दोनों म्यूजिक सुनने के लिए ही आए हों. यह वीडियो बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता. वीडियो को पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक कैप्शन के साथ शेयर किया है, जिसमें लिखा, '#AnimalRahat सैंक्चुअरी में इस शांत पल का आनंद लेने के लिए एक मिनट का समय दें. हर कोई ऐसा महसूस करने का हकदार है.'

वीडियो यहां देखें:

Take a minute to enjoy this calm and compassionate moment at the #AnimalRahat Sanctuary.

Everyone deserves to feel like this. pic.twitter.com/S5SSYF8Jln

— PETA (@peta) December 3, 2022