Viral Video: रेस्टोरेंट में वेटर की ऐसी हरकत देखकर घबरा गए कस्टमर, Video देखकर लोगों की हालत हुई खराब

Waiter Lifts Over Dozen Plates: रेस्टोरेंट के लिए अच्छे से अच्छा कस्टमर सर्विस देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरे व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है. इसलिए रेस्टोरेंट के मालिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. रेस्टोरेंट के कर्मचारी कभी-कभी कुछ चौंकाने वाले कारनामों को करने के लिए आगे आते हैं और ग्राहकों को हैरानी में डाल देते हैं. एक वेटर की ऐसी ही एक परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. एक बार में अधिक ग्राहकों की सर्विस करने के लिए वेटर को एक बार में एक दर्जन से अधिक प्लेट उठाते हुए देखा जाता है. उनके अविश्वसनीय परफॉर्मेंस का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद ट्विटर यूजर वेटर को वेतन वृद्धि देने की मांग कर रहे हैं.

वेटर का स्टंट भरा अंदाज सभी को भाया

वेटर को कई प्लेटों पर खाना ले जाते हुए देखा जा सकता है, सभी को एक ट्रे पर रखा गया है. फिर वह पूरे भार को अपने कंधे के ऊपर एक हाथ में ले जाता है. रेस्टोरेंट का गार्डन एरिया और किचन के बीच काफी दूरी और इस बीच कई सीढ़ियों से उतरना भी पड़ता है. हाथ में खानों से भरा प्लेट लेकर जा रहे वेटर की मदद के लिए एक और वेटर भी आ जाता है. इसके बाद ग्राहकों के बीच एक सही जगह पर प्लेट्स को रख देता है. लगभग चार मिलियन लोग इस वीडियो देख चुके हैं, और वेटर के परफॉर्मेंस से हर को हैरान है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि चूंकि रेस्टोरेंट मालिक इस आदमी के काम से काफी मुनाफा कमा रहा है, इसलिए उसे वेतन वृद्धि भी मिलनी चाहिए.

देखें वीडियो-

Now, this is a waiter that I would tip, I was worried for them plates bwoy !! pic.twitter.com/n0wF0gpk5N

— Kemar (@TheNEWGURU) August 28, 2022