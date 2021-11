Video: छोटे बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुत्ते ने किया ऐसा काम, जिसने भी देखा देखता रह गया

Dog teaching crawling to Baby: सोशल मीडिया (Social Media) पर छोटे बच्चों के कई सारे वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. इसके अलावा कई जानवरों के क्यूट वीडियो (Dog Cute Video) भी वायरल होते रहते हैं. कई बार छोटे बच्चों (Cute Baby Video) के साथ जानवरों के मस्ती के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं. इन दिनों हमें एक ऐसा वीडियो (Dog teaching crawling) देखने को मिला है, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया है.

इस वीडियो में हमें एक छोटे बच्चे के प्रति एक क्यूट डॉगी (Cute Dog) का प्यार देखने को मिल रहा है. वीडियो में आप इन दोनों के बीच एक क्यूट रिश्ता भी देख सकते हैं. दरअसल, डॉगी इस वीडियो में छोटे बच्चे को रेंगना सिखा रहा है. इसके अलावा वह उसके साथ खेलता भी दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ट्विटर पर इस वीडियो को IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'छोटे बच्चे को रेंगना सिखाने वाला कुत्ता कितना क्यूट है. सिखाना दिल का काम है.' देखें वीडियो-

Teaching is a work of heart

Doggy teaching the design & art of crawling to the baby is so beautiful pic.twitter.com/mj8OOxDv3W

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) November 19, 2021