Viral Video: नींबू की महंगाई पर आया मजेदार गाना, सब्जीवाले ने सुनाया तो लोगों को खूब मजा आया

Nimbu Wala Song: भारत की बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है. सब्जियों, खाद्य तेल और पेट्रोलियम उत्पादों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों ने आम आदमी की जेब में छेद कर दिया है. जैसे-जैसे कीमतें आसमान छूने लगी, वैसे-वैसे सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों की भरमार हो गई. अब एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार का मजेदार वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. सब्जी बेचते वक्त दुकानदार अपने गाने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. हालांकि, शख्स ने पंजाबी भाषा में गाना गाया, लेकिन लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया.

वीडियो में सब्जी बेचने वाला सब्जी मंडी में बैठकर महंगाई के बारे में कविता सुनाता दिख रहा है. वह उन सभी वस्तुओं का व्यंग्यात्मक रूप से उल्लेख करता है जिनकी कीमतें हाल के दिनों में बढ़ाई गई हैं.

शबनम हाशमी नाम के एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर किया और दावा किया कि वीडियो पंजाब का हो सकता है. वह श्रीलंका के साथ भारत की स्थिति की तुलना करते हुए कविता को समाप्त करते हैं और कहते हैं, 'मैनू लगदा इंडिया सेकेंड लंका है.' (मुझे लगता है कि भारत दूसरा श्रीलंका है.)

Gurvinder ki behtreen kavita . He is a vegetable seller , somewhere in Punjab I am assuming pic.twitter.com/YGEo5BNLbf

— Shabnam Hashmi (@ShabnamHashmi) April 17, 2022