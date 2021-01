Viral Video: Srirangam Temple में महावत से बात करती हुई नजर आई हथिनी, देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे आप

नई दिल्ली. क्या आपने कभी किसी हाथी (Elephant) को इशारों में बात करते हुए देखा है? आपका जवाब होगा, नहीं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में हथिनी (Elephant Video) और महावत (Mahout) को इशारों में बातें करते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

यह वीडियो सनातन धर्म के सबसे बड़े मंदिर श्रीरंगम मंदिर (Srirangam Temple) के परिसर का है. श्रीरंगम को तमिल में तिरुवरंगम भी कहा जाता है. यह मंदिर तमिलनाडु (Tamil Nadu) के शहर तिरुचिरापल्ली में है. इस मंदिर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहां आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सच्चे मन से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

इस मंदिर में एक हथिनी है, जिसकी सेवा के लिए एक महावत (Mahout) को रखा गया है. महावत हथिनी की खूब सेवा करता है. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुए वीडियो (Viral Video) में आप देख सकते हैं कि महावत कमरे की चौखट पर बैठा है और हथिनी उसके पास आ जाती है. इसके बाद हथिनी और महावत के बीच इशारों ही इशारों में बातें शुरू हो जाती हैं.

Watch this sweet communication between the Srirangam Temple elephant Andal and her Mahout.

Elephant's relation with the Mahout & cavady has mostly been so deep &intense. Its an eternal love. Only those who have seen that true love can understand.

Video via @Gannuuprem pic.twitter.com/Vfkwbf1gY8

— Sudha Ramen (@SudhaRamenIFS) December 27, 2020