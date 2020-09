पहली बार मां बनी यह Beluga Whale, जन्म के साथ ही बच्चे ने किया सबको हैरान!

नई दिल्ली: अमेरिका के शेड एक्वेरियम (Shedd Aquarium) में रहने वाली एक बेल्युगा व्हेल (Beluga Whale) ने अपने बच्चे को जन्म दिया है. जन्म की पूरी प्रक्रिया का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल (Viral) हो रहा है. इसे देखकर लोग बेहद रोमांचित हो रहे हैं.

15 घंटे का प्रसव

सफेद रंग की बेल्युगा व्हेल बेहद खूबसूरत लगती है और आर्कटिक महासागर (Arctic Ocean), उत्तर अमेरिका (North America), रशिया (Russia) और ग्रीनलैंड (Greenland) के समुद्रों में रहती है. जिस बेल्युगा व्हेल का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, उसका नाम बेला (Bella) है और यह अमेरिका के शेड एक्वेरियम में रहती है. शेड एक्वेरियम ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को बेला के मां बनने की सूचना दी. बेला ने 15 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद 21 अगस्त को एक बच्चे को जन्म दिया था.

बच्चे ने किया हैरान

शेड एक्वेरियम ने यह खुशखबरी और वीडियो साझा करते हुए लिखा, इस बच्चे का जन्म बेहद खास तरीके से हुआ है. गौरतलब है कि बच्चे का पहले सिर बाहर आया था, जबकि आमतौर पर उल्टा होता है. इस बच्चे का वजन 139 पाउंड (Pounds) और लंबाई 5’3" है. बच्चे ने जैसे ही तट के पास तक तैरकर पहली सांस ली, वैसे ही हम सबको नई जिंदगी और उमंग की राह नजर आने लगी.

