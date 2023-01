कीचड़ में घुसे लोगों की जान बाल-बाल बची, वरना हो सकती थी दर्जनों की मौत; सामने आया Video

Shocking Video: दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एडवेंचर लाइफ ज्यादा इंटरेस्टेंट लगती है. जंगलों में जाना, स्टंट करना, टफ सिचुएशन से गुजरना आदि कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर आम लोग सिहर जाते हैं. विदेश में कई सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें हर वीकेंड ऐसा ही करना होता है और उन्हें एडवेंचर लाइफ में काफी मजा आता है. सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें दर्जनों लोग एक अनोखा एक्सपीरियंस लेने के लिए उमड़ पड़े. आपको यकीन नहीं होगा कि मॉन्स्टर ट्रक की छत पर करीब दो दर्जन लोग खड़े हुए थे और वह बिना गिरे एक दलदल को पार करना चाहते थे.

मौत के सामने जाकर बाल-बाल बचे दर्जनों लोग

हालांकि, इस स्टंट में जान का भी खतरा था, लेकिन लोगों में एडवेंचर करना क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था. वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर कई सारे लोग खड़े थे और वह ट्रक दलदल में जाने को तैयार थी. कुछ ही सेकेंड में कई सारे लोगों के साथ व ट्रक आगे बढ़ती है और दलदल में घुसे. शुरुआत में कीचड़ में घुसते वक्त तो लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद यह एडवेंचर एक हादसे में बदल गया. ट्रक जैसे ही गहराई में घुसी तो उसका टायर डिस्बैलेंस हो गया और फिर ट्रक के ऊपर खड़े दर्जनों लोग दलदल में गिर पड़े.

देखें वीडियो-

Who thought this would work pic.twitter.com/1j44xd8I7k

— Lance (@BornAKang) January 4, 2023