Whatsapp Chat Viral: बॉस ने छुट्टी वाले दिन दिया काम तो एम्प्लाई ने सीधे कर दिया मना, लोग बोले- ये है असली हीरो

Whatsapp पर बॉस के मैसेज पर एम्प्लाई ने दिया ऐसा जवाब

कई कर्मचारियों को काम करने के लिए ना कहना मुश्किल लगता है. एक ट्विटर यूजर ने ऐसा करके सभी के लिए एक सकारात्मक उदाहरण पेश किया है. रघु द्वारा जाने वाले यूजर ने अपने व्हाट्सऐप का स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया कि कैसे उसने पांच साल तक ऐसा करने के लिए संघर्ष करने के बाद अपनी छुट्टी के दिन काम को ठुकरा दिया. एक व्हाट्सएप चैट में, रघु को छुट्टी वाले दिन काम करने के लिए कहा गया क्योंकि क्लाइंट को उस दिन कुछ काम देना था. बॉस ने '2-4 टैग लाइन' के साथ मदद करने के लिए एक घंटे काम करने का अनुरोध किया, जिस पर उसने जवाब दिया, "हम कल फर्स्ट हाफ तक इस पर काम कर सकते हैं. लेकिन आज नहीं."

It took me 5 years to say No to work on a holiday

Don't be like me. Stand up earlier.

Happy Ugadi pic.twitter.com/78pQhoflJ6

