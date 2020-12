नए घर की दीवार में गड़ी मिली खौफनाक Doll, देखते ही निकल गई चीख

नई दिल्ली: हमारे आसपास ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. अगर कोई डरावनी चीज घर में देखने को मिले तो इंसान का डर जाना लाजिम है. ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका (America) में रहने वाली एक महिला के साथ, जब उसने अपने घर की दीवार में एक खौफनाक गुड़िया को देख लिया. इस डरावनी गुड़िया को देखकर महिला की चीख निकल गई. महिला ने कुछ दिन पहले ही ये घर (House) खरीदा था और उसके बाद वह इस घर में शिफ्ट हुई थी. ये खौफनाक डॉल (Doll) उसके बेसमेंट की दीवार में गड़ी हुई थी.

तहखाने में दबी थी खौफनाक डॉल

घर से बाहर देखने पर महिला को तहखाने याद आया. उसके बाद वह अपने घर के बेसमेंट (Basement) के अंदर गई. वहां उसके साथ जो हुआ वह बेहद डराने वाला था. महिला ने यहां अजीब सी डॉल देखी जिसके बाद वह बुरी तरह से डर गई और उसकी चीख निकल गई. महिला की बहन ने ट्विटर पर दीवार पर गड़ी हुई गुड़िया की तस्वीर शेयर की है. जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस डॉल को देखकर यकीनन आप भी डर जाएंगे.

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN

— The Only Living Dead Girl in New York (@missjellinsky) December 2, 2020