Shocking: सिर पर बाइक रखी..बिना पकड़े बस के ऊपर चढ़ गया, अगर यह वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा!

Climbing On Roof Of Bus: स्कूल के दिनों में टीचर लोग एक सीख देते हैं कि 'प्रैक्टिस मेक परफेक्ट' अर्थात लागातर किसी एक काम को करते रहने से उसमें आदमी को महारत हासिल हो सकती है. कई बार इस सीख का साक्षात उदाहरण भी देखने को मिल जाता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मजदूर अपने बल और अपने संतुलन का ऐसा नजारा पेश करता है कि देखने वाले देखते रह जाएंगे.

बल और संतुलन का शानदार नजारा

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने ट्वीटर पर शेयर किया है. जानकारी के मुताबिक किसी बस स्टेशन पर एक बस खड़ी होती है और उसके ऊपर सामान रखा जाता है. इस दौरान एक युवक शख्स अपने सिर पर बाइक लेकर पहुंचता है. ऐसा लगता है कि यह बाइक जिसकी है वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और इस बाइक को उसी बस के माध्यम से ले जाना चाहता है.

इतनी आसानी से चढ़ गया कि..

इसीलिए बाइक को मजदूर के सहारे बस पर चढ़ाया जा रहा है. इस बाइक को उस मजदूर के सिर पर रख दिया जाता है और वह उसे पकड़कर बस पर चढ़ने लगता है. वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि शायद चढ़ने के दौरान कोई और मदद करेगा ताकि वह आसानी से चढ़ जाए लेकिन बिना किसी मदद को वह इतनी आसानी से चढ़ गया कि यकीन करना मुश्किल होगा.

उसका संतुलन देखने लायक

इतना ही नहीं करीब डेढ़ क्विंटल की इस बाइक को लेकर वह जब चढ़ रहा था तो उसका संतुलन देखने लायक था. उसने बाइक को पकड़ा तक नहीं और बाइक उसके सिर पर रही. यह वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने कहा कि ये वाकई में सुपर मैन हैं. वही तमाम यूजर्स इसे असली बाहुबली बता रहे हैं.

They are really super human pic.twitter.com/kNruhcRzE1

— ज़िन्दगी गुलज़ार है ! (@Gulzar_sahab) November 25, 2022