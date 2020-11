World Record: इस शख्स ने 1 मिनट में खोले 68 बोतलों के ढक्कन, Video में देखिए कमाल

नई दिल्ली: जब भी हम कोल्ड ड्रिंक (Cold Drink) की कांच की बोतल लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि वह दांत से खुल जाए. जब बोतल दांत से नहीं खुलती है तो ओपनर (Opener) का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा भी लोग कई तरीकों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन खोलते हैं.

हाल ही में एक शख्स ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record) बना डाला. दरअसल, इस शख्स का ढक्कन खोलने का तरीका बहुत ही नायाब था. इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है.

ढक्कन खोलने का नया रिकॉर्ड

ये वीडियो @GWR के ऑफिशियल पेज पर शेयर किया गया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा- ‘इसे घर पर ट्राई न करें. आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में रहने वाले प्रभाकर रेड्डी ने 1 मिनट के अंदर सिर से 68 बोतलों के ढक्कन खोलकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.' देखा जा सकता है कि प्रभाकर तेजी से एक-एक कर अपने माथे से कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन खोल रहे हैं. आस-पास बैठे लोग उन्हें बारी-बारी से बोतलें पकड़ाते हैं, जिन्हें वो एक बार में सिर मारकर खोल देते हैं.

हर कोई इस नायाब तरीके को देखकर हैरान हो रहा है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

DON'T TRY THIS AT HOME!

NEW RECORD: The most bottle caps removed with the head in one minute is 68 and was achieved by Prabhakar Reddy P, assisted by Sujith Kumar E and Rakesh B (all India) in Nellore, Andhra Pradesh, India. #GWRDay pic.twitter.com/u8CQR3cQUS

Guinness World Records 2021 Out Now (@GWR) November 18, 2020