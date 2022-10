1. डिलीवरी बॉय के पहुंचते ही थाली लेकर आरती उतारने लगा शख्स, मजेदार है कारण Click here to read full story

Delivery Boy: डिलीवरी बॉय के चेहरे की हंसी देखने लायक थी. जब वह शख्स डिलीवरी बॉय की आरती उतारता है और उसको टीका भी लगाता है तो उसकी हंसी देखने लायक होती है.

2. 50 साल की मालकिन का 20 साल के नौकर पर आया दिल, दोनों ने कर ली शादी और फिर..

Pakistan Love Story: पाकिस्तान की प्रेम कहानियां बेहद दिलचस्प होती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान से कई ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं. इसी में यह भी एक है जिन्होंने समाज की परवाह किए बगैर खुलकर इजहार किया.

3. मां को देख लॉलीपॉप छिपाती दिखी छोटी बच्ची, क्यूट वीडियो हुआ वायरल

Hiding Lollipop: यह सब तब हुआ जब बच्ची का पिता भी उसके बिलकुल बगल ही बेडरूम में बैठा हुआ है. बच्ची अपनी मां को देखकर हंसने लगती है लेकिन वह यह नहीं जताती है कि बेड शीट के नीचे लॉलीपॉप छिपाया गया है.

4. किम कार्दशियन जैसा दिखने के लिए लड़की ने कराई 15 बार सर्जरी, लेकिन हो गया ये हाल

Plastic Surgery: इस लड़की ने अपने शरीर और चेहरे के साथ डॉक्टरों की टीम से काफी मेहनत कराई. कई सर्जरी कराई, खूब पैसे खर्च किए लेकिन उसको देखकर लगता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई. उसके तस्वीरें वायरल हुई हैं.

5. तंजानियाई स्टार की 'झलक दिखला' जा में एंट्री, माधुरी दीक्षित संग 'चने के खेत' पर लगाए ठुमके

Set Of Jhalak Dikhla Jaa: इंटरनेट सेंसेशन किली पॉल 'झलक दिखला जा 10' के सेट पर पहुंचे. वहां उन्होंने स्टेज पर माधुरी दीक्षित संग उनके हिट गाने 'चने के खेत में' पर डांस किया. किली ने माधुरी के लिए अन्य गाने भी गाए.

6. शेर के सामने कुत्‍ते ने टाइगर के काट खाए कान, हालत हुई पतली; वीडियो देख लोग हैरान

Social Media Viral: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक कुत्‍ता, टाइगर के कान शेर के सामने काट रहा है और शेर दोनों की लड़ाई को देख रहा है.

7. तस्वीर में फूलों पर मंडरा रहा है एक भंवरा, बीस सेकंड में है ढूंढने का चैलेंज

Optical illusion: बीस सेकंड के अंदर अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि यह भंवरा कहां मंडरा रहा है. हमने उसी तस्वीर में एक घेरा लगाया है जहां देखा जा सकता है कि वह कहां है.

8. शख्स ने अजगर के साथ खेला ऐसा खतरनाक खेल, एक छोटी सी चूक और हो जाता काम तमाम!

Snake Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आप भी हक्के-बक्के रह जाएंगे. इस वीडियो (Trending Video) में आप एक शख्स को खतरनाक अजगर के काफी करीब देख सकते हैं.

9. शरीर तबाह कर देती है शराब, फिर भी 6.5 करोड़ की एक बोतल खरीदने के लिए उमड़े लोग

Yamazaki 55 Sale: शराब से आज तक किसी का भला नहीं हुआ लेकिन कुछ जगह शराब को अमृत बताकर तारीफ की जा रही है. किसी भी शराब की कीमत आपकी जान से ज्यादा नहीं है. करोड़ों रुपये में शराब की एक बोतल बिकने से या स्वर्ण कलम से उस शराब का गौरवशाली इतिहास लिख देने से वो अमृत नहीं हो जाती.

10. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में साड़ी पहन कबड्डी खेलती नजर आईं महिलाएं, लोग बोले- सबसे बढ़िया..

Game of Kabaddi: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई जिसमें 14 तरह के प्रादेशिक खेलों को शामिल किया गया है. यह प्रतियोगिता 6 अक्तूबर से शुरू होकर 6 जनवरी 2023 तक चलेगी.

