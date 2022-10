1. Railway Station पर टूटा नल, अचानक आई ट्रेन में बैठे लोगों का हुआ पानी के बौछार से WELCOME Click here to read full story

Railway Station: यात्रियों की मदद के लिए दौड़ने की कहानी हो या फिर स्टेशन पर होने वाले तमाम घटनाओं का वीडियो, जब भी यूजर्स इंटरनेट पर शेयर करते हैं तो यह तुरंत वायरल हो जाता है.

2. बालकनी पर खड़ी होकर पीठ के बल कूदी नशे में धुत्त लड़की, कैमरे में कैद हुई हरकत Click here to read full story

Viral Video: इसका एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें दिख रहा है कि कैसे इस लड़की ने स्टंटबाजी की और धड़ाम से गिर गई. चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे ही वह गिरने लगी लोग उसे कैच करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए.

3. पुलिस ने शैतान लड़कों से कान पकड़कर करवाए उठक-बैठक, की थी ऐसी खतरनाक हरकत Click here to read full story

Police Viral Video: अहमदाबाद पुलिस ने अब अपने वेरीफाइड ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हैशटैग #AhmedabadPolice के साथ घटना का एक वीडियो पोस्ट किया है, और नेटिजन्स उनकी त्वरित कार्रवाई के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं.

4. पंडितजी के सामने ही KISS करने लगी दुल्हन, शर्म से लाल हो गया दूल्हा और फिर Click here to read full story

Bride Groom Video: इंटरनेट पर वायरल होने वाले नए वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठे हुए होते हैं. सामने पंडितजी ने उन्हें गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहा और फिर...

5. इस लड़के के हाथ पर मधुमक्खियों ने लगाया छत्ता, जानिए कैसे हुआ यह अजूबा Click here to read full story

Viral Video: इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं क्योंकि यह अपने आप में एक अजूबा है. चौंकाने वाली बात यह भी है कि लड़के को कोई दर्द भी नहीं हो रहा है जबकि उसका पूरा हाथ मधुमक्खियों के झुंड से पटा हुआ दिख रहा है.

6. Traffic Light के नीचे बैठकर पढ़ाई करती है लड़की, सड़क किनारे आते-जाते लोग हैरान Click here to read full story

Girl In School Dress: एक इंस्पायरिंग वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़की फुटपाथ पर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती नजर आ रही है. इंटरनेट पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

7. बूढ़ी औरत ने 'किसी डिस्को में जाए' गाने पर किया धाकड़ डांस, Video देखकर लोग बोले- जवानी में क्या हाल रहा होगा Click here to read full story

Funny Video Viral: वायरल वीडियो में, सलवार सूट पहने बूढ़ी औरत को डांस के लिए कदम बढ़ाते हुए देखा जा सकता है और उसका परफॉर्मेंस मंत्रमुग्ध कर देने वाला है. उसके एक्सप्रेशन काफी अनोखे दिखाई दिए.

8. कांच पर हथौड़ी मारकर ऐसी तस्वीर बना दी, यकीन करना होगा मुश्किल! Click here to read full story

Niall Shukla Art: इस तस्वीर की खास बात यह है कि इतनी शानदार बनी है कि कोई बता नहीं सकता है कि इन्हें इस तरह हथौड़ी मारकर बनाया गया है. ऐसा लग रहा है कि किसी प्रिंटिंग मशीन से इसकी छपाई हुई है.

9. नर्स के हाथ में दारू की बोतल? सरकारी अस्पताल से वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल Click here to read full story

Nurse Doing Party: सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिए जाने की मांग की जा रही है. वार्ड में मौजूद मरीजों के परिजन भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

10. इस गांव का ऐसा है अजीबोगरीब नाम, लिखने पर फेसबुक कर देता है ब्लॉक! Click here to read full story

Name Of Village: इस गांव का नाम सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. लोग मजे भी ले रहे हैं लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जिस जगह पर यह गांव है वहां इस शब्द का मतलब कुछ और भी हो सकता है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर