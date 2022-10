Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 6 October 2022

1. एक दिन का बिजली का बिल 37 लाख आया, कंपनी ने महिला से बताया कैसे हुआ Click here to read full story

Meter Reading: महिला ने कहा कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है. उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या किया जाए. अंततः उसने बिजली कंपनी से संपर्क करके इतनी बड़ी बिल का कारण पूछा.

2. इस मजदूर को एक झटके में मिल गए 44 करोड़ रुपये, सिर्फ एक कागज पर किया साइन Click here to read full story

Big Ticket Raffle: फिलहाल यह मजदूर चर्चा का विषय बना हुआ है. उसके रिश्तेदार और घर वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं. मजदूर को काफी देर तक यकीन नहीं हुआ कि वह लॉटरी के इतने बड़े अमाउंट को जीत चुका है.

3. हवा में उड़कर फूड डिलीवरी करने पहुंचा! सऊदी अरब में नई तकनीक देख चौंके लोग Click here to read full story

Jetpack Food Delivery: वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए कि यह अचानक हवा में उड़ता हुआ छोटा विमान कहां से आ गया. इस दौरान वह शख्स उड़ते हुए बिल्डिंग के एक मंजिल पर पहुंच जाता है. लोग इस वीडियो को देखकर कन्फ्यूज नजर आए.

4. पेड़ से टकराकर धड़ाम से गिरा प्लेन, फिर पार्किंग में कार के बगल जाकर लगा Click here to read full story

Viral Video of Plane: यह प्लेन आसमान से कटी पतंग की तरह तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है. इसके बाद यह एक बड़े पेड़ से टकराकर सीधे पार्किंग एरिया में खड़ी कारों के बगल में गिर जाता है.

5. हिरन के बच्चे ने लगाई ऐसी हवाई छलांग..ट्रैफिक को ही फांद गया, देखते रहे लोग Click here to read full story

Deer Jumping: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे एक मैदानी इलाके से यह हिरन का बच्चा तेजी से आता है लेकिन उसको सड़क पर ट्रैफिक दिख जाता है. इसके बाद वह छलांग लगा देता है.

6. चाइनीज फूलदान को ऐतिहासिक बताकर बोली लगा दी, फिर 74 करोड़ में बेच दिया Click here to read full story

Chinese Vase: किसी ने अफवाह उड़ा दी कि यह फूलदान मध्यकालीन युग का है. लंबी गर्दन वाली सुराही जैसे इस फूलदान में ड्रैगन और बादलों की नक्काशी बनी थी. लेकिन जब अफवाह उड़ गई तो लोग इसे खरीदने के लिए आगे आने लगे.

7. संतरों के बीच रखा है तरबूज, अगर दस सेंकड में खोज ले गए तो आप विजेता Click here to read full story

Optical illusion: आप ऐसा सिर्फ दस सेकंड में कर ले जाते हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि तरबूज फोन रखा हुआ है. हमने उसी तस्वीर में एक घेरा लगाया है जहां देखा जा सकता है कि वह कहां है.

8. दुबई के इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं आनंद महिंद्रा! बेहद खूबसूरत हैं Photos Click here to read full story

Temple In Dubai: आनंद महिंद्रा अक्सर लोगों का दिल जीतने में आगे रहते हैं. इस बार भी बिजनेस टाइकून (Business Tycoon) महिंद्रा ने लोगों को दुबई के नए मंदिर की झलक दिखाकर उनका दिल बाग-बाग कर दिया है.

9. घने जंगल के बीच में छिपी है चालाक लोमड़ी, बड़े-बड़े Genius लोगों ने मानी हार! Photos Click here to read full story

Brain Teasers: ऑप्टिकल इल्यूजन्स को सॉल्व करने में कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं. अगर इस फोटो (Viral Photo) में आपने छिपी हुई लोमड़ी को ढूंढ लिया तो यकीन मानिए आपका दिमाग (Sharp Brain) और आंखें काफी तेज हैं.

10. 34 दिन..20 देश और 20 हजार KM, कार लेकर अमेरिका से भारत पहुंचा शख्स Photos Click here to read full story

Lakhvinder Singh: सबसे पहले उन्होंने अमेरिका से ब्रिटेन तक समुद्री जहाज के जरिए सफर किया और अपनी कार जहाज में ही रखकर लाए. इसके बाद ब्रिटेन ने उन्होंने रोड ट्रिप शुरू की तो वह फिर आकर भारत में ही समाप्त हुई.

