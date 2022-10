Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 13 October 2022

1. एलन मस्क ने खोला सबसे बड़ा राज, बताया फिट रहने के लिए क्या करते हैं Click here to read full story

Diet of Elon Musk: हाल ही में ट्विटर पर उन्होंने एक जवाब में दो चीजों का जिक्र किया. इसमें से एक तो उन्होंने बताया कि वे कितना खाते हैं जबकि दूसरी बात में उन्होंने एक दवा का जिक्र किया. इसके बाद तो ट्विटर यूजर्स उस दवा के बारे में खूब सर्च कर रहे हैं.

2. करवा चौथ की सजी हुई थाली उठा ले गया चोर, पुलिस ने पकड़ा तो बताया गजब कारण Click here to read full story

Thali of Karwa Chauth: आरोपी ने बताया कि उसकी एक ग्रॉसरी शॉप है. उसने इतनी सुंदर करवाचौथ की थालियों का बंडल देखा तो उसके मन में लालच आ गया. इसलिए मौका देखकर उसने थालियों को चुरा लिया और फरार हो गया.

3. स्टूडेंट ने इस अंदाज में लिखी 'शादी की परिभाषा', लोग बोले इसको पकड़कर लाओ Click here to read full story

Definition of Marriage: छात्र ने अपनी कॉपी में शादी की अजीबोगरीब परिभाषा लिखी जिसे देखने के बाद शायद खुद टीचर ही सदमे में आ गया होगा. छात्र की आंसर शीट इस समय वायरल हो रही है और लोग इस पर चटखारे ले रहे हैं.

4. इन फूलों के ऊपर बैठी है एक तितली, 20 सेकेंड में खोजकर दिखाइए! Click here to read full story

Optical illusion: आप ऐसा सिर्फ बीस सेकंड में कर ले जाते हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि तितली किस जगह उड़ रही है. कई फूलों के बीच यह तितली सिर्फ एक फूल पर उड़ रही है और इसे देखा जा सकता है कि वह कहां है.

5. इस कॉलेज ने अचानक क्यों गर्भनिरोधक गोलियां बांटने का किया ऐलान? Click here to read full story

Pills in Campus: अमेरिका में इन दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात को लेकर दिए गए फैसले पर बवाल मचा हुआ है. कई इलाकों में अमेरिकी महिलाएं सड़कों पर भी उतरकर भी प्रदर्शन कर रही हैं. राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी सैंकड़ों लोगों की भीड़ ने इसके खिलाफ नारेबाजी की है.

6. Indian Railways ने 'भगवान हनुमान' को इस बात के लिए भेजा नोटिस, वजह है बेहद चौंकाने वाली Click here to read full story

Indian Railways: नोटिस में भगवान हनुमान को 10 दिन के भीतर मंदिर को हटाकर खाली जमीन रेलवे सेक्शन इंजीनियर को सौंपने को कहा गया है. यह नोटिस शहर के वेस्ट डैम के पास स्थित मंदिर की दीवार पर चस्पा किया गया है.

7. क्लास में जमकर लात-घूसे चलाने लगे दो छात्र, अचानक टीचर ने आकर गर्दन पकड़ी और फिर Click here to read full story

Student Fight Video: दो लड़कों को एक कोचिंग संस्थान में एक-दूसरे से बेरहमी से लड़ते देखा जा सकता है. उन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मारा और लात मारी, जबकि उनके दोस्त क्लासरूम में जोर-जोर से हूटिंग कर रहे थे.

8. बीमार गर्लफ्रेंड को डोनेट कर दिया अपना लिवर, फिर शख्स ने रचाई शादी लेकिन.. Click here to read full story

Liver Donation: इस इमोशनल कर देने वाली स्टोरी में कई ट्विस्ट हैं. पहले तो काफी संघर्ष के बाद शख्स ने अपने लिवर का हिस्सा निकलवाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिया. इसके बाद उससे शादी का वादा पूरा किया. उसकी गर्लफ्रेंड को कई गंभीर बीमारियां थीं.

9. मां के लिए अजनबी ने की 201 रुपये की मदद, डेढ़ साल बाद बेटे ने वापस कर पेश की ईमानदारी की मिसाल Click here to read full story

Linkedin Post Viral on Social Media: जरूरत के समय में दूसरों की सहायता करना एक अच्छी बात है. जब आप किसी की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, तो आप उससे यह उम्मीद नहीं करते हैं कि वह आपको चुकाएगा.

10. Delhi की छोरी ने सड़क किनारे बैठे लोगों के सामने किया ऐसा धांसू स्टंट, ताली बजाने पर मजबूर हुए लोग Click here to read full story

Delhi Girl Skipping Stunt: दिल्ली के कनॉट प्लेस में रोजाना हजारों लोगों की भीड़ देखी जा सकती है. यहां पर लोग शॉपिंग करने से लेकर खाने-पीने व पार्टी करने के लिए आते हैं. इस दौरान कनॉट प्लेस पर सैकड़ों लोग सर्कल में घूमते भी रहते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर