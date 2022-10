Zee News Select: ट्रेंडिंग की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 16 October 2022

1. ब्रेन सर्जरी के दौरान सैक्सोफोन बजाता रहा मरीज, 9 घंटे चला सफल ऑपरेशन Click here to read full story

Operaion of Brain: अस्पताल से आई एक तस्वीर दुनियाभर में वायरल हो रही है. इसमें मरीज ऑपेरशन थिएटर में बेड पर लेटकर सैक्सोफोन बजा रहा है और पीछे डॉक्टर उसकी ब्रेन सर्जरी कर रहे हैं.

2. 17 सेकेंड के अंदर छिपे भूत को ढूंढना नहीं है बच्चों का खेल, Genius कर सकते हैं सॉल्व

Test Your Brain: अलग-अलग तरीके के ऑप्टिकल इल्यूजन्स अक्सर लोगों का मन बहलाते रहते हैं. कुछ ही सेकेंड में आप अपने दिमाग को टेस्ट कर सकते हैं. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) लोगों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर रहा है.

3. फ्लाइट में हुआ ऐसा झगड़ा पैसेंजर ने काट ली स्टाफ की उंगली, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Emergency Landing: इस पूरी घटना वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे यात्री और अन्य स्टाफ एकदम से झगड़ रहे हैं. झगड़ा इतना बढ़ गया कि फ्लाइट की एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी.

4. माता-पिता करते थे साफ-सफाई, जॉब छोड़कर ऐसे बन गई करोड़पति, इंस्पायर करने वाली कहानी

Super Motivational: एक महिला जिसके माता-पिता सफाई कर्मचारी थे, आज उसने अपनी मेहनत के बल पर खुद का बिजनेस (Business) खड़ा किया है. इस महिला की कहानी के बारे में जानकर आप भी बहुत मोटिवेट (Motivate) होने वाले हैं.

5. क्या स्मोकिंग कर रही है ये चिड़िया? मुंह से निकला धुआं और कैद हो गई तस्वीर

BellBird Video: इस पक्षी का नाम बेलबर्ड है. यह मुख्यतः ब्राजील में पाया जाता है. मजेदार बात यह है कि इसे स्मोकिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके मुंह से प्राकृतिक तौर पर स्मोक निकलता रहता है.

6. ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे क्यों बना होता है 'X' का निशान? जीनियस हैं तो बताएं जवाब

Amazing Facts Of Railways: ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे बड़े आकार में 'X' निशान बना होता है. आइए इसकी पीछे की खास वजह के बारे में जानते हैं.

7. अब एटीएम से निकलेगी इडली, वायरल हुआ नया मशीन का वीडियो

Idali ATM: इस मशीन के बारे में एक कस्टमर ने बताया कि इडली मिनटों में आसानी से मिल जाती है. इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक महिला भी मशीन के जरिए इडली निकाल रही है.

8. इंडिगो की फ्लाइट में दिखा कॉकरोच, ग्रैमी अवार्ड विनर ने पोस्ट किया वीडियो

IndiGo Flight: इसका वीडियो वायरल हो रहा है. ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज इंडिगो की फ्लाइट में पटना से दिल्ली आ रहे थे. उन्होंने यह वीडियो फ्लाइट के अंदर बनाया है. सोशल मीडिया के यूजर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

9. ट्रैफिक जाम में फंसी थी प्रेग्नेंट महिला की कार, फिर वहीं हुआ बच्चे का जन्म

Delivery in Car: हैरान करने वाली बात यह भी है कि महिला को अस्पताल ले जाने के लिए उसके परिजन काफी देर पहले निकले थे लेकिन जाम के चलते उनकी जान आफत में आ गई. गनीमत इस बात की रही कि महिला के साथ कार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थी.

10. फ्लाइट में अपना डॉगी लेकर बैठी थी, फिर करने लगी ऐसी हरकत कि...

Woman and Dog: कई देशों में फ्लाइट में जानवरों को ले जाने के अलग-अलग नियम हैं. इसी कड़ी में यह घटना अमेरिकी एयरलाइंस से सामने आई है. इसका वीडियो भी वायरल हुआ है. हालांकि महिला के ऊपर मामला नहीं दर्ज किया गया और उसे छोड़ दिया गया है.

