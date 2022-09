Pakistan से जुगलबंदी पर भारत ने जताया ऐतराज तो America को लगी मिर्ची, दिया ये जवाब

Pakistan News: भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को अमेरिकी F-16 सुरक्षा सहायता के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया है. जयशंकर के बयान के एक दिन बाद ही अमेरिका ने कहा कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों अमेरिका के अलग-अलग तरह से भागीदार हैं. अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 बेड़े के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रख-रखाव पैकेज को आतंकवाद से लड़ने के लिए मंजूरी दी है. जयशंकर ने रविवार को कहा था कि हर कोई जानता है कि एफ-16 लड़ाकू जेट कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे.

On US Pak F16 announcement, EAM Jaishankar says,"everybody knows wr F16s are deployed, you not fooling anybody'. Add,it is upto US to "reflect what are the merits of this relationship....Its not good for you, reflect on the history" pic.twitter.com/7akHa7GiIg — Sidhant Sibal (@sidhant) September 26, 2022

भारत की प्रतिक्रिया पर अमेरिका का जवाब

उन्होंने भारतीय-अमेरिकियों से बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि आप ये बातें कहकर किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं. जिसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के साथ अलग-अलग संबंधों से जुड़े हैं. हम दोनों को भागीदारों के रूप में देखते हैं क्योंकि हमारे पास कई मामलों में साझा हित हैं.

US de links India Pak hyphenation in response Question on EAM Jaishankar expressing worries over Pak F16 announcement. State department says, "the relationship we have with India stands on its own" pic.twitter.com/ttLk7q2a9z — Sidhant Sibal (@sidhant) September 27, 2022

जानें अमेरिका ने क्या कहा

उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि भारत और पाकिस्तान के साथ हमारे अपने अलग संबंधहैं. प्राइस ने कहा कि हम यह देखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं कि इन पड़ोसियों के एक-दूसरे के साथ संबंध हों जो यथासंभव रचनात्मक हों. उनकी टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की पृष्ठभूमि में आई है.

Welcomed Pakistani Foreign Minister @BBhuttoZardari to the @StateDept to reaffirm our close partnership for economic prosperity, regional stability, and food security. I also emphasized our continued support for flood relief, including nearly $56.5 million in aid. #PakUSAt75 pic.twitter.com/TAZdFjh5zI — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 27, 2022

राजनाथ सिंह ने भी जताया था ऐतराज

इस महीने की शुरुआत में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को 450 मिलियन अमरीकी डालर के F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी. जिसे अमेरिका के पिछले ट्रम्प प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी. हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से बातचीत में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को F-16 पैकेज को लेकर भारत की चिंता जताई थी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

(एजेंसी इनपुट के साथ)