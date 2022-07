Shinzo Abe died: शिंजो आबे पर हमले की खुशियां मना रहे थे चीनी, जापान के पूर्व PM से क्यों चिढ़ता था ड्रैगन?

Shinzo Abe died: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से पूरी दुनिया में शोक की लहर है. भारत समेत कई देशों के वरिष्ठ नेताओं ने आबे के निधन पर शोक जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर शोक जताते हुए उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है. लेकिन आबे की हत्या से चीन में कुछ लोग काफी खुश हैं और जश्न मनाकर इसका इजहार कर रहे हैं. यही नहीं सोशल मीडिया के जरिए आबे को गोली मारने वाले हमलावर को हीरो बताया जा रहा है. शिंजो आबे से चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री ने चीन की गलत नीतियों की हमेशा आलोचना की थी.

चीन में शिंजो आबे पर हमले का जश्न

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के पश्चिमी इलाके नीरो में जैसे ही शिंजो आबे को गोली मारी गई तब से ही चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर लोग जश्न मनाने लगे. साथ ही कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जो उनके मरने की कामना कर रहे थे. चीन को एक कार्टूनिस्ट ने ऐसे यूजर्स के कुछ पोस्ट शेयर किए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है.

इस ट्वीट में दिखाया गया है कि कैसे चीन के नागरिक शिंजो आबे पर हुए हमले से खुश हैं और उनकी मौत की दुआ मांग रहे हैं. इनमें से एक यूजर ने लिखा कि जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री को भी गोली मारी जानी चाहिए थी, साथ ही कोरियाई को भी.

Chinese nationalists on Weibo have began to celebrate that Japan’s ex PM Abe is shot during campaign today.

they call the attacker “hero” and send death wish to Abe

photo credit @MachineGun____ #TheGreatTranslationMovement #大翻译运动 pic.twitter.com/K4cxtQd0pi

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) July 8, 2022