Pakistan News: पाकिस्तान में अस्पताल की छत पर मिले 200 से ज्यादा शव, देश में मचा हड़कंप; कहीं लापता हुए ब्लूची और पश्तून तो नहीं

Dead bodies found in hospital in Multan, Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) के मुल्तान जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वहां पर एक अस्पताल की छत से 200 से ज्यादा सडे़-गले शव बरामद हुए हैं. अधिकतर शवों के अंदरूरी अंग गायब मिले हैं. कई शवों के बॉडी पार्ट निकालकर उन्हें ढंग से सिला भी नहीं गया था. जिन लोगों के शव मिले हैं, उनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. छत पर खुले में पड़े शवों पर कीड़े रेंग रहे थे. इतनी बड़ी संख्या अस्पताल की छत पर शव मिलने से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है. पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.

गुप्त सूचना पर मारा छापा

पाकिस्तानी पंजाब (Pakistani Punjab) के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार चौधरी तारिक जमां गुज्जर (Tariq Zaman Gujjar) ने बताया कि उन्हें किसी ने मुल्तान के निस्तर अस्पताल के बारे में गुप्त सूचना दी थी. कहा था कि आप एक बार वहां का दौरा कीजिए. आपको वहां पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा. इस सूचना के बाद वे लाहौर से करीब 350 किमी दूर मुल्तान के निस्तर अस्पताल (Nishtar Medical College) पहुंचे. वहां पर उन्होंने अस्पताल की विजिट देखने के बाद जब छत पर जाने का फैसला किया अस्पताल स्टाफ आनाकानी करने लगा.

अस्पताल प्रबंधन ने की आनाकानी

बकौल चौधरी जमां गुज्जर (Tariq Zaman Gujjar), उन्होंने अस्पताल स्टाफ को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने छत का लॉक नहीं खोला तो वे उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन छत का गेट खोलने को राजी हुआ. वहां जाकर वे हैरान रह गए. छत पर खुले में चारों ओर शव ही शव फैले हुए थे. वहां पर करीब 200 शव रहे होंगे. अधिकतर शव सड़-गल चुके थे. मृतकों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थ. इतने शव एक साथ उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखे थे.

शवों पर रेंग रहे थे कीड़े

अधिकतर शवों के भीतर से अंदरुनी अंग गायब थे. अंग निकालने के बाद उनके शरीर की स्किन को सिला भी नहीं गया था. शवों पर चारों ओर कीड़े रेंग रहे थे और बुरी तरह बदबू आ रही थी. मुख्यमंत्री के सलाहकार ने बताया कि जब उन्होंने उन शवों के बारे में अस्पताल स्टाफ (Nishtar Medical College) से जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से उन्हें ये लावारिस शव दिए गए थे. इसके बाद नियमानुसार मेडिकल एजुकेशन के लिए उनके बॉडी पार्ट निकाल लिए गए. साथ ही उनके शव पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बॉडी को सुखाने के लिए छत पर डाल दिया गया.

सीएम ने 6 सदस्यीय जांच टीम बनाई

चौधरी जमां गुज्जर (Tariq Zaman Gujjar) ने कहा कि उन्होंने सभी शवों का सुपुर्दे खाक करने का निर्देश दिया. साथ ही इस मामले की रिपोर्ट पाकिस्तानी पंजाब (Pakistani Punjab) के सीएम चौधरी परवेज इलाही को सौंपी. सीएम इलाही ने इस मामले की जांच के लिए 6 अधिकरियों की एक टीम गठित कर उन्हें 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है. साथ ही इस मामले में शामिल अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन लेने का निर्देश दिया है.

फिर उठा जबरन गायब करने का मुद्दा

प्राइवेट अस्पताल की छत पर इतनी बड़ी संख्या में लावारिस लोगों के शव बरामद होने के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर लोगों को जबरन गायब कर देने का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है. रिपोर्ट के मुताबिक जबरन गायब कर दिए जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है. वहां पर 2001 से अब तक हजारों लोग सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जबरन गायब किए जा चुके हैं. गायब होने के बाद उनका कभी कोई पता नहीं चलता. पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 6500 ब्लूच और 5 हजार पश्तून नागरिक अब तक लापता हैं.

Pakistan: 500 abandoned dead bodies were recovered from Punjab province's Nishtar Hospital.

Many corpses had their chests ripped open and their organs removed, & the big size pants of the corpses indicate that they were Baloch people.#BalochGenocide pic.twitter.com/gzWh5L5YmI

— Parvez Iqbal (@PervezIqbal_) October 14, 2022