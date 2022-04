Pakistan Politics: सत्ता पर मजबूत हुई शरीफ परिवार की पकड़, PM शहबाज के बेटे को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

Hamza Sharif Sworn In As Chief Minister Of Punjab: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) के बेटे हमजा शरीफ ने देश में सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत (पंजाब) के मुख्यमंत्री के तौर पर शनिवार को शपथ ली. पंजाब की आबादी करीब 11 करोड़ है. नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ (Raja Parvez Ashraf) ने यहां राजभवन में 47 वर्षीय हमजा को शपथ दिलाई.

हमजा के चयन को संवैधानिक रूप से करार दिया था अमान्य

इससे पहले दिन में, राज्यपाल उमर सरफराज चीमा (Umar Sarfaraz Cheema) ने निवर्तमान मुख्यमंत्री उस्मान बजदार (Usman Bajdar) का इस्तीफा नामंजूर कर दिया और उनके मंत्रिमंडल को बहाल कर दिया. चीमा ने हमजा के चयन को संवैधानिक रूप से अमान्य भी करार दिया. राज्यपाल चीमा ने हमजा के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन के सुरक्षाकर्मियों को हटाकर सुरक्षा व्यवस्था अपने नियंत्रण में लेने को लेकर पंजाब पुलिस (Punjab Police) की भी आलोचना की.

चीमा ने मुख्य न्यायाधीश से किया अनुरोध

शपथ ग्रहण कार्यक्रम जारी रहने के दौरान चीमा ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह पुलिस द्वारा राजभवन को अपने नियंत्रण में लेने के कदम का संज्ञान लें. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (President Arif Alvi) को पत्र लिखेंगे. राज्यपाल चीमा ने कहा, 'एक फर्जी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के पूरे नाटकीय घटनाक्रम को असंवैधानिक तरीके से अंजाम दिया गया और मुख्य न्यायाधीश को इसका संज्ञान लेना चाहिए.' शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पंजाब के मुख्य सचिव ने अधिसूचित (Notified) किया कि हमजा ने मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रभार संभाल लिया है.

16 अप्रैल को चुना गया था मुख्यमंत्री

गौरतलब है कि शुक्रवार को लाहौर उच्च न्यायालय (Lahore High Court) ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष को हमजा को शपथ दिलाने के लिए कहा था. इससे पहले, अदालत ने राज्यपाल चीमा को शपथ दिलाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने हमजा के चुनाव को असंवैधानिक (Unconstitutional) बताते हुए इससे इनकार कर दिया. विधान सभा सत्र के दौरान हमजा को 16 अप्रैल को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया था.

(इनपुट - भाषा)

