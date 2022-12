Shehzad Roy: इस PAK सेलिब्रेटी की उम्र बढ़ नहीं घट रही है! अफवाहों पर कहा- 'मैं कोई वैम्पायर नहीं हूं'

Shehzad Roy denies anti-aging claims: पाकिस्तान (Pakistan) के मशहूर सेलिब्रेटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शहजाद रॉय की उम्र और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है. ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक रॉय के लाखों फैंस हैं. ऐसे में उन्होंने खुद को लेकर चल रही कई तरह की बयानबाजी और अटकलों के दौर को थामने के लिए एक ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि वो कोई वैंपायर (Vampire) नहीं हैं.

जवाब देना जरूरी

महिलाओं की सुंदरता और खूबसूरती की चर्चा से इतर पुरुषों की स्मार्टनेस और खासियत की चर्चा तो वैसे कम ही होती है, लेकिन जब भी होती है तो जमकर होती है. ऐसे में लोग अपने चाहने वाले शख्स से ही सीधा जवाब जानना चाहते हैं. कुछ इन्हीं वजहों के साथ इंटरनेट और ट्विटर की दुनिया पर मौजूद नेटिजंस उनके स्किन केयर रुटीन (skincare routine) के बारे में भी जानना चाहते हैं.

कैसे सुर्खियों में आए शहजाद?

इस चर्चा की शुरुआत 29 नवंबर को तुर्की में तैनात पाकिस्तानी डिप्लोमेट हुशम अहमद के ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने लिखा कि शहजाद के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि उम्र के दो पड़ावों के बीच मेरे बाल झड़ गए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी पीठ में अक्सर दर्द बना रहता है, और आप नहीं बदले सर! आखिर ये जादू क्या है? इस पोस्ट का जवाब देते हुए शहजाद ने ये ट्वीट किया.

देखिए शहजाद का ट्वीट

I am 44 years old .. most people at 44 look like this and I am not a vampire because they are pain in the neck. Growing old is compulsory, growing up is optional. https://t.co/0GmaoAc4A0

