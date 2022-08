Social Media Power: 20 साल पहले मुंबई से लापता हो गई थी एक महिला, सोशल मीडिया के जरिये अब पाकिस्तान में मिली

Social Media Found a Women who is missing from 20 Years: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग मस्ती, टाइम पास, अपने विचार रखने और नए लोगों से जुड़ने आते हैं. सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती ही रही है. हालांकि बीच-बीच में इसके नुकसान भी सामने आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी यह काफी फायदेमंद भी साबित होता है. एक ऐसा ही मामला मुंबई में सामने आया है. 20 साल पहले मुंबई से काम के सिलसिले में विदेश जाने के बाद एक महिला लापता हो गई, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिये इस महिला को पाकिस्तान से ढूंढ निकाला गया है. अब उसे भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है.

एजेंट ने गलत तरीके से पाकिस्तान भेजा

70 वर्षीय हमीदा बानो पहले मुंबई के कुर्ला इलाके में रहती थीं. 2002 में वह घरों में काम करने के लिए किसी एजेंट के जरिये दुबई पहुंच गईं, लेकिन वहां पहुंचकर एजेंट ने धोखा दे दिया और उनकी नौकरी नहीं लगी. इसके बाद उन्हें उस एजेंट ने गलती से पाकिस्तान भेज दिया. बानो ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक प्रमुख शहर हैदराबाद में रहने लगीं. वहां बाद में उन्होंने एक स्थानीय व्यक्ति से शादी कर ली, जिससे उनका एक बच्चा हुआ. बाद में बानों के पति की मौत हो गई. इसके बाद से वह अकेली रहने लगीं.

पाक के सामाजिक कार्यकर्ता ने यूट्यूब पर डाला वीडियो

महिला के परिवार के अनुसार, पाकिस्तान में एक सामाजिक कार्यकर्ता वलीउल्लाह मरूफ ने एक दिन बानो से मुलाकात की. बातचीत के दौरान बानो ने उसे बताया कि कैसे मुंबई में एक एजेंट ने उन्हें 20 साल पहले दुबई में काम करने का वादा करके धोखा दिया और बाद में उन्हें इंडिया की जगह पाकिस्तान भेज दिया. बानो ने उसे कहा कि वह मुंबई लौटना चाहती हैं. उनकी समस्या को सुनकर मारूफ ने बानो का एक वीडियो बनाया और उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया. इसके बाद उसने मुंबई में एक सामाजिक कार्यकर्ता की तलाश की, जो उनकी मदद कर सके. काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें यहां खफ़लान शेख मिले. इसके बाद शेख ने अपने लोकल ग्रुप में वीडियो शेयर करके बानो की बेटी यास्मीन बशीर शेख का पता लगाया, जो कुर्ला के कसाईवाड़ा इलाके में रहती हैं.

अब भारत लाने की तैयारी में परिवार

यास्मीन ने बताया कि, "जब मुझे पता चला कि मेरी मां जिदा है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मेरी मां एक एजेंट के जरिए काम के सिलसिले में 2002 में दुबई चली गई थीं. वहां एजेंट की लापरवाही के कारण वह पाकिस्तान चली गईं. हमें उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था." यास्मीन बशीर शेख ने कहा, "हमें खुशी है कि हमारी मां जीवित और सुरक्षित है. अब हम चाहते हैं कि भारत सरकार उसे वापस लाने में हमारी मदद करे." परिवार ने पाकिस्तान उच्चायोग से संपर्क करने की योजना बनाई है ताकि बानों को सुरक्षित घर वापस लाया जा सके.

