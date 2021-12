दोस्त ही नहीं दुश्मन की आंखें भी नम कर गए CDS बिपिन रावत, जानिए पाक आर्मी चीफ ने क्या कहा

इस्लामाबाद: सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन (CDS General Bipin Rawat Death) से केवल दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन की आंखें भी नाम हो गई हैं. पाकिस्तान (Pakistan) ने भी जनरल रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है. बता दें कि CDS का सैन्य हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास क्रैश हो गया था. इसमें जनरल रावत, उनकी पत्नी सहित 14 सवार थे जिनमें से 13 की हादसे में मौत हो गई. जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा देश सदमे में है.

पाकिस्तान ने भी CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया है. पाकिस्तान के चेयरमेन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (CJCSC) लेफ्टिनेंट जनरल नदीम राजा और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ (COAS) जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) और हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार सभी लोगों के निधन पर शोक जताया है. पाकिस्तान सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

General Nadeem Raza, CJCSC & General Qamar Javed Bajwa, COAS express condolences on tragic death of #CDS General #BipinRawat, his wife and loss of precious lives in a helicopter crash in India

— DG ISPR (@OfficialDGISPR) December 8, 2021