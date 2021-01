इस्‍लामबाद: पाकिस्‍तान (Pakistan) में अल्‍पसंख्‍यकों (Minorities) के साथ जुल्‍म लगातार जारी है. ताजा मामले में बलूचिस्‍तान (Balochistan) की एक महिला टीचर का जबरन धर्म परिवर्तन (Forced Conversion) करवाया गया है. एकता कुमारी (Ekta Kumari) नाम की इस महिला टीचर का धर्म परिवर्तन कर इसे आयशा (Aysha) नाम दिया गया और इसके बाद निकाह भी करk दिया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धर्म परिवर्तन (Forced Conversion in pakistan) के इस मामले में पाकिस्‍तान की सेना (Pakistan Army) के करीबी और इस्‍लामी कट्टरपंथी मियां मिट्ठू का हाथ है.

प्राइमरी स्‍कूल की टीचर एकता कुमारी (Ekta Kumari) को जबरन अगवा किया गया और फिर धर्म परिवर्तन करा कर 6 जनवरी को उनकी शादी यार मोहम्‍मद भुट्टो के साथ करा दी गई. डॉक्‍यूमेंट्स में एकता का नाम बदलकर आयशा कर दिया गया है.

Forced Conversion has become a common phenomenon in Pakistan.

A #Hindu primary school teacher Ekta Kumari (new name Aysha) has been converted to Islam on 6th Jan by Mian Mithoo.

Soon there will be a day when the white color from the country's flag will fade off. pic.twitter.com/LD6s553K1d

— Voice of Pakistan Minority (@voice_minority) January 8, 2021