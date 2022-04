वोटिंग से पहले ही खुद को बताने लगे पूर्व मंत्री, इमरान के करीबी नेताओं ने बदली ट्विटर प्रोफाइल

Pakistan Political Crisis: पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट के हल के लिए रात 8 बजे नेशनल असेंबली में वोटिंग होगी. हालांकि लगता है कि इमरान खान (Imran Khan) के मंत्रियों ने मतदान से पहले ही हार मान ली है.

इमरान खान के दो करीबी मंत्रियों ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बदल लिया है. इनमें पहला नाम पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mahmood Qureshi) और दूसरा नाम सूचना मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) का है. दोनों मंत्रियों ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल बदलकर पूर्व मंत्री कर लिया है. हालांकि इमरान खान ने अपने नाम के आगे अब भी पीएम लगा रखा है.

Pakistan's I&B Minister Choudhary Fawad Hussain changes his Twitter account bio to former I&B minister ahead of voting on no-confidence motion against PM Imran Khan pic.twitter.com/vyn4mxYlFR

— ANI (@ANI) April 9, 2022