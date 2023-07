Pakistani Viral Video: 'भीख' मांगने प्लेन में चढ़ गया पाकिस्तानी, अंदाज देख आप भी कहेंगे... वाह! वाह!

Pakistani Begging in Plane: भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के गरीबी के किस्से दुनिया के कोने-कोने में पहुंच गए हैं. आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान के हालात रोजाना बदतर होते जा रहे हैं. इन दिनों पाकिस्तान से वायरल हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया के समंदर में गोते लगा रहा है जिसे देख हर यूजर हैरान है. इस वीडियो में एक लंबा-चौड़ा शख्स दिखाई दे रहा है, जो एरोप्लेन में चढ़कर लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है. शख्स का दावा है कि वो कोई भिखारी नहीं है. बल्कि, वो यह चंदा मदरसा बनवाने के लिए मांग रहा है.

क्या है पूरा मामला?

ट्विटर पर शेयर किए गए इस वीडियो में प्लेन के अंदर पैसे मांगते हुए शख्स को साफ तौर पर देखा जा सकता है. वीडियो में मौजूद शख्स पंजाबी में बात करते हुए कहता है कि मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे पाकिस्तान में मदरसे बनवाने के लिए पैसे चाहिए, जो भी चाहे चंदा दे सकता है. शख्स आगे कहता है कि वह दुबई जा रहा है. वहां भी वह लोगों से मदद ही मांगेगा. पैसे देने के लिए आपको आगे आने की जरूरत नहीं... जो पैसे देना चाहता है वह खुद उसके पास आ जाएगा. पाकिस्तान से वायरल हो रहा ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान आपनी ओर खींच रहा है.

A Pakistani can be seen begging in a flight; Says I am not a beggar but need money to make a madrasas in.

Since Pak Govt & Army Chief take pride in raising begging bowl again and again,& celebrate the alms,encouraging Pak netzines to turn into a beggars#FailedStatePakistan pic.twitter.com/z8cVDhosSM

— The Inside Story (@TheInsideStory7) July 14, 2023